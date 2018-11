Gli NC Digital Awards 2018 premiano l'eccellenza della creatività

Il Galà dei vincitori degli NC Digital Awards 2018, gli Oscar della comunicazione digitale italiana targati ADC Group in scena il 7 novembre al Teatro Vetra di Milano, ha visto salire sul palco l'eccellenza creativa del nostro Paese eletta da una giuria di aziende.

Una settima edizione ricca di colpi di scena che ha offerto un'istantanea dello scenario della comunicazione digitale e interattiva italiana, protagonista di profondi cambiamenti influenzati dalle tecnologie all'avanguardia e dalle scelte di pianificazione da parte degli stakeholder della pubblicità.

I premi di ADC Group hanno il patrocinio di IAB Italia e sono realizzati in collaborazione con Facebook, Platinum Sponsor, Intesa Sanpaolo, Platinum Sponsor degli IoT Awards, Copernico, Gold Sponsor, WebAds Silver Sponsor.

Il Presidente di ADC Group Salvatore Sagone, "padrone di casa" dell'evento, ha inagurato la cerimonia rivelandone la natura da record, con 204 campagne in concorso: sono state elette vincitrici le campagne più brillanti e le aziende e le agenzie che hanno saputo sfruttare nel modo più innovativo ed efficace le potenzialità del digitale di coinvolgimento del target.

Gli NC Digital Awards hanno eletto anche i vincitori della quinta edizione del "Premio Facebook e Instagram", della seconda edizione dei Programmatic Awards, e degli IoT Awards. Tra le novità di quest'anno, uno spazio dedicato per le due tipologie Digital Branded Content e IMA-Influencer Marketing Awards, e il debutto della tipologia Social Channels Management dedicata ai progetti editoriali promossi dalle aziende attraverso i social.

I VINCITORI

Il primo premio per la "Best Digital Integrated Campaign" è andato alla campagna Buondì Motta-L'Asteroide di Phd Media, con la creatività di Saatchi&Saatchi, per Bauli.

Carrefour Italia si è aggiudicata il titolo di "Best Digital Company", mentre Phd è stata proclamata "Best Digital Media Agency".

Trionfo per H48, vincitrice di due categorie e di un premio speciale: "Best Digital Agency", "Best Creative Digital Department" e il "Premio Speciale "Enrico Gasperini" per la migliore start up digitale".

Il "Premio Speciale Millenials" è stato infine consegnato a Bitmama per la campagna di Durex.

Nel corso della serata, sono stati consegnati anche i "Premi dell'Editore". A vincere il titolo di "Manager Digitale dell'Anno", Matteo Busnelli, Head of Digital Marketing EMEA di FCA, che ad affaritaliani.it ha dichiarato al termine della cerimonia: "Sono molto contento di questo premio, dopo un intenso anno focalizzato sul processo di trasformazione digitale dell'azienda. Il trend del momento è l'accostamento dati-creatività e i conseguenti trucchi per renderlo produttivo. Per noi, è fondamentale un'organizzazione uniforme e integrata tra creatività e dati e tra headquarters e mercato".

Il premio per la categoria "Digital Media Person of the Year" è andato a Antonella La Carpia, responsabile della divisione Marketing e Comunicazione di Teads, azienda leader nell’online video advertising, per i paesi APAC e EMEA.

Alessandro Diana di Accenture è stato proclamato "Ambasciatore della Comunicazione Digitale", l'agenzia creativa A-Tono si è aggiudicata il premio di "Agenzia digitale indipendente dell’anno", mentre Kiwi è stata insignita del titolo di "Agenzia Digitale Emergente".

Per quanto riguarda il premio "Innovazione Digitale" , la vincitrice è stata Connexia, agenzia del Gruppo Doxa, mentre l'agenzia Merlo si è guadagnata il premio per il "Migliore Effetto Speciale Digitale" con la campagna di lancio della nuova Classe A.