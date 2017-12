Golden Globe, Italia protagonista con Guadagnino, Virzì e Sorrentino

Golden Globe: Guadagnino candidato miglior film





"Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino ha ottenuto la nomination nella categoria miglior film ai Golden Globe. La pellicola ha ottenuto quattro nomination. Con sette candidature "The Shape of Water" di Guillermo Del Toro guida le nomination. Seguono con 6 candidature "The Post" di Steven Spielberg e "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh.





Golden Globe: J.Law candidato per "The Young Pope" di Sorrentino





Jude Law si e' aggiudicato la candidatura ai Golden Globe come miglior attore in "The Young Pope" di Paolo Sorrentino, nella categoria miniserie o film per la tv. Gli altri candidati sono: Robert De Niro (The Wizard of Lies), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Ewan McGregor (Fargo), Geoffrey Rush, (Genius).

Non solo. "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino ha ottenuto tre candidature: oltre a miglior film drammatico, anche migliore interprete protagonista, Timothée Chalamet, e migliore attore non protagonista Armie Hammer. Anche Ella & John - The Leasure seeker di Paolo Virzì è valso una candidatura a Helen Mirren migliore attrice protagonista,