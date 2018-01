Golden Globe: star in nero contro le molestie. Premi, Italia a mani vuote.FOTO

Golden Globe: star in nero, la prima edizione post-scandalo Weinstein





Delusione per Luca Guadagnino che con il suo "Chiamami col tuo nome" sperava in un Golden Globe. La palma al miglior film dell'anno, nell'edizione in cui le star si sono vestite di nero in solidarieta' con le colleghe che hanno condotto la battaglia per le molestie che subiscono a Hollywood, e' andato a "Te manifesti a Ebbing, Missouri" di Martin McDonagh. Mentre "Big Little Lies" e' stato il grande vincitore nelle categorie TV.





Ma la serata, la prima dell'era post Harvey Weinstein, l'ex re dei produttori di Hollywood travolto dallo scandalo delle molestie dilagato a livello mondiale con il movimento #MeToo, sara' ricordata perche' quella in cui le star di Hollywood hanno parlato con una sola voce per chiedere un cambiamento nella cultura sessista che domina la 'mecca' del cinema. Considerati antesignani degli Oscar, di cui spesso annunciano le scelte, i Golden Globe vengono assegnati dai giornalisti della stampa straniera a Hollywood.