Google, l'AI stabilisce se una foto è bella

Questa foto è bella? D'ora in poi non dovremo più dircelo da soli né saranno gli amici a giudicare. L'intelligenza artificiale di Google si sta infatti allenando a valutare le fotografie, per capire se sono belle e di qualità. Tutto grazie alla tecnologia Nima (Neural Image Assessment), che sfrutta una rete neurale artificiale per predire se gli utenti che guarderanno una fotografia la troveranno bella, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista estetico. Il sistema darà a ogni immagine anche un "punteggio" che rispecchierà la percezione umana e sarà utile anche per modificare le immagini regolando in automatico parametri come luminosità, contrasto, saturazione, luci, ombre e sfocature.