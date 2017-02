Hansen "Il paese dei ciliegi": il romanzo della 'decrescita felice' che ha conquistato la Germania



IL ROMANZO



Nella primavera del 1945 a casa di Ida Eckhoff si presentano Hildegard von Kamcke e la piccola Vera, in fuga dalla Prussia orientale. Madre e figlia per il momento devono accontentarsi della stanza della servitù, ma Hildegard è ambiziosa, e prosegue il suo viaggio alla volta di Amburgo, lasciando la figlia nella fattoria. Vera finisce con l’ereditare la grande casa fredda, ma sembra non riuscire a possederla mai davvero. Fino a quando, diversi anni dopo, si presentano di nuovo alla porta due profughi: Anne, nipote di Vera, e suo figlio. Anne, una musicista, non sopporta più l’esistenza che conduce nella pretenziosa Amburgo e ha lasciato un marito che la tradiva. Le due donne hanno in comune più di quanto immaginano: entrambe non si sentono a proprio agio da nessuna parte ed entrambe lottano contro un passato che le ha indurite. Eppure, nella grande casa all’ombra del tiglio, troveranno qualcosa che non avevano mai cercato.

Da un'autrice definita 'la Elena Ferrante tedesca' per le caratteristiche e l’entità del suo successo in patria e all'estero, ma anche per le sue straordinarie protagoniste femminili, un romanzo dallo stile asciutto e ricco di poesia, capace di descrivere con straordinaria efficacia il rapporto madre-figlia. Un debutto originale, a volte ironico e a volte commovente, che scava a fondo nell'animo umano, mettendone a nudo i bisogni più veri e inconfessabili.



L’AUTRICE

Dörte Hansen è nata nel 1964 e ha studiato varie lingue come il gaelico, il finlandese e il basco. Ha ottenuto un PhD in Linguistica, poi si è dedicata al giornalismo, lavorando per diversi anni come editor con NDR (Norddeutscher Rundfunk), la radiotelevisione tedesca. Oggi è autrice e curatrice di testi radiofonici e vive nei pressi di Amburgo. Il paese dei ciliegi è il suo primo romanzo, che è stato in testa alle classifiche per quasi un anno ed è stato venduto in dieci Paesi.