HarperCollins Italia, Sabrina Annoni direttore editoriale

HarperCollins Italia annuncia la nomina di Sabrina Annoni a Direttore Editoriale a partire dal 1° Giugno 2017.

Annoni sarà responsabile dello sviluppo editoriale della casa editrice, definendone il posizionamento e contribuendo all’ampliamento nelle categorie Narrativa, Saggistica, Varia e Ragazzi, a riporto di Laura Donnini, Managing Director & Publisher alla guida di HarperCollins Italia dal febbraio scorso.

A Sabrina Annoni riportano Chiara Scaglioni, per Fiction e Non-fiction straniera, Ilaria Marzi, per Fiction e Non-fiction italiana, e Patrizia Segre per la Varia. Al nuovo Direttore Editoriale fanno capo, inoltre, i responsabili editoriali delle collane del canale edicola e digitale.

Originaria di Udine, Sabrina Annoni ha iniziato a lavorare in Editoria a 19 anni nel gruppo Fabbri/Bompiani/Sonzogno, ancora prima di conseguire la laurea.

Successivamente ha maturato diverse esperienze nei più importanti gruppi editoriali a livello internazionale, prima in the Walt Disney Company come Senior Editor di libri per Bambini e Ragazzi, poi in De Agostini Editore come Publisher per lo sviluppo e il lancio di prodotti editoriali per l'edicola e, a seguire, nel Gruppo Mondadori come Responsabile Editoriale Illustrati.

Nel 2010 approda in RCS Libri come Responsabile Editoriale della Divisione Internazionale Libri Illustrati e viene in seguito nominata Direttore Editoriale di Rizzoli Ragazzi e di Fabbri Editori, di cui ha curato il progetto di rilancio nell’area Bambini/Ragazzi, Varia e Narrativa.

Nel 2016, a seguito dell’acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori, ad Annoni viene affidata anche la Direzione Editoriale della Narrativa Italiana e Straniera di Rizzoli.

“Sono molto orgogliosa dell’arrivo di Sabrina in HarperCollins Italia.” ha commentato Donnini “La sua leadership e comprovata esperienza nel settore, unita all’entusiasmo nell’approccio a nuove sfide, ne fanno la persona più qualificata per guidare un team di professionisti preparati e motivati, contribuendo così all’affermazione di HarperCollins Italia nell’editoria Trade”.