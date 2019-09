Hasta siempre comandante D'Annunzio: settimana a Pescara per il Vate di Fiume

“E’ il centenario di Fiume; il 12 settembre 1919 D’Annunzio parte da Ronchi e va a conquistare Fiume” racconta Alessandro Sansoni, presentarore dell’evento.

Ecco D’Annunzio week a Pescara. Metti insieme in una settimana Mogol , Sgarbi , Fusaro e Enrico Ruggeri, con performance e degustazioni & un pizzico di Marinetti , con il gran finale della bacchetta . magica di Toscanini.. Shakerando futuristicamente, voilà un insolito cocktail letterario che si celebra per le strade di Pescara: per ricordare il centenario di Fiume, protagonista il Vate , poeta, amante ed eroe . D’Annunzio torna di moda: e da sabato 7 settembre fino al 15 , la città abruzzese si riempie di attori , scrittori .politologhi, registi , cantanti e storici per raccontare la incredibile e alternativa storia della città libera di Fiume e dei legionari dannunziani che un secolo fa la occuparono. Black block di allora? Sognatori? Liberi socialisti futuristi?

Siamo a Pescara ed è sabato sera, la movida insipida si ferma per ascoltare l’attore e regista Edoardo Sylos Labini sul palco dell’auditorium di Pescara nelle vesti del poeta. Sullo schermo,un poema visivo di Visual Art. E Sylos Labini ci racconta l’impresa di Fiume con inedite immagini che stiupiscono i presenti.. Sì, D’Annunzio fu un rivoluzionario. (tutto il programma e le date sul sito www.dannunzioweek.it





“L’abbiamo chiamata Festa della Rivoluzione –ci spiega il direttore della rivista Cultura e Identità, Alessandro Sansoni “ abbiamo organizzato una settimana per omaggiare il genio multiforme di Gabriele d’Annunzio, ornando le vie di Pescara, sua città natale, con manifesti che celebrano le invenzioni linguistiche del Vate. Parole, espressioni e slogan precorritori, come velivolo, fusoliera, tramezzino, scudetto, vigili del fuoco… Parole dannunziane che hanno preso corpo nei poster affissi nelle bacheche reali e in quelle virtuali dei social network”.

Parliamo dunque di Fiume : ecco il filosofo di culto Diego Fusaro che ci propone una guida alla piccola Cuba Libre nell’Adriatico, Fiume, modernissima città per quel 1919: Fusaro offre una dotta analisi dello Statuto dei Lavoratori di Fiume, creato da D’Annunzio, che nemmeno la Cgil oggi si sogna.





Ed ecco i poema di Marinetti ristampato da Eclettica, dedicato all’impresa fiumana di d'Annunzio( a cura di Guerino Nuccio Bovalino e Emanuele Merlino.

Spostiamoci nei luoghi del Tramezzino Letterario, un Aperitivo stellato con, versi dannunziani. Promette il programma: la vita fiumana rivive in un aperitivo offerto dagli Chef stellati abruzzesi nella suggestiva cornice dei Trabocchi pescaresi, con l'accompagnamento in versi di Barbara Giuliani

Dove? Ma al Molo Nord alle 18 e 30. Imperdibile Sgarbi nella sua prolusione: L'arte a Fiume . Si passa ai reading, con D’Annunzio e l’Amore . Lettura di poesie con Michele Placido.

Tra le chicche, ecco il romanzo ambientato a Fiume del cantautore underground Gabriele Marconi (le stelle danzanti). Giordano Bruno Guerri chiosa tra le pagine segrete della storia di Fiume…

E poi il clou: “Come la parola diventa musica”. Una prima: la performance musicale di Mogol che ci racconta con il gruppo Medit Voices la sua teoria di Musica e poesia, armonie e versi. Per avvicinare Battisti al Vate?.





Conferma Enrico Ruggeri, con il suo Concerto Alma Tour 2019, l’attenzione dei cantautori moderni al Vate che macinava parole nuove . “L’anima rock del poeta prende vita sul palco in un concerto travolgente” ci promette Ruggeri nel suo concerto. Poi il gran finale:

Toscanini per Fiume.,L’omaggio musicale del Conservatorio di Pescara Francesco Manara, primo violino del teatro alla Scala di Milano, che dirigerà il gran concerto

del Conservatorio di Pescara con la bacchetta originale di Arturo Toscanini.

L’accesso a tutte le manifestazioni, promosse dal Consiglio Regionale e dal Comune di Pescara, è gratuito.

Hasta il comandante D’Annunzio siempre, direbbe Diego Fusaro.