Hawking, l'ultimo studio: un universo più semplice

L'universo è in realtà molto più semplice di quanto lo avessi immaginato: parola di Stephen Hawking. Non solo. E' più piccolo anche il multiverso, ossia l'insieme dei possibili universi. Questo il nucleo dell'ultimo attesissimo studio del fisico britannico Hawking sull'origine del cosmo, i cui contenuti erano stati anticipati a pochi giorni dalla sua morte avvenuta lo scorso 14 marzo. L'articolo, intitolato 'A Smooth Exit from Eternal Inflation?' (Un'uscita morbida dall'inflazione eterna?), è stato pubblicato ieri sul 'Journal of High Energy Physics'.