Hemingway, primo libro scritto a 10 anni. Ritrovato in Florida

Un libro di una decina di pagine, scritto dal premio Nobel quando aveva 10 anni, è stato ritrovato in Florida. A farlo riemergere sarebbe stata la furia dell'uragano Irma. Dieci pagine scritte con calligrafia infantile datate 8 settembre 1909: "Partiamo per un viaggio in Europa", è l’incipit sopravvissuto intatto negli archivi della famiglia Bruce, amica di Hemingway da vecchia data, dentro una busta di plastica a chiusura ermetica. Lo scrittore Brewster Chamberlin e Sandra Spanier, direttrice dell’Hemingway Letters Project e professoressa della Penn University, lo avevano scoperto in maggio ma solo ora, dopo che il libro è stato risparmiato dalla furia dell'uragano Irma, ne hanno per la prima volta rivelato l’esistenza.