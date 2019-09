La candidata perfetta ,il thriller da non perdere

Uscito in primavera edito da Piemme, “La candidata perfetta” è uno dei thriller migliori dell’anno, subito in vetta alle classifiche di vendita italiane dopo aver già spopolato in America, ed è proprio per questo che ci sentiamo di consigliarlo. Scritto a due mani da Greer Hendricks e Sarah Pekkanen, entrambe apprezzate autrici a livello internazionale, il libro - dai toni dark dentro e fuori – presenta una trama molto coinvolgente sin dalle prime pagine, ma attenzione: sarà difficile non restare intrappolati nella storia anima e corpo, perciò preparatevi a vivere emozioni forti.

Tutto ha inizio quando la protagonista Jessica Farris, make-up artist un po’ annoiata e disillusa dalla vita, risponde a un misterioso annuncio: “Eminente psichiatra di New York cerca donne tra i 18 e 32 anni per uno studio su etica e morale. Compenso generoso. Anonimato garantito. Una sola richiesta: sincerità assoluta”. Rispondere e presentarsi all’appuntamento è un gioco da ragazzi, tuttavia non si può dire lo stesso della situazione in cui la Farris si ritrova senza neanche rendersene conto, in un crescendo di domande, ossessioni, manipolazioni psicologiche fino alla dipendenza vera e propria. Qual è lo scopo nascosto dello psichiatra? Fino a dove può spingersi l’uomo, e fino a dove lei stessa?

L’inquietudine, la suspense, nonché un certo senso di paura che cresce con il procedere del libro, fanno di questo thriller un’opera lodevole in grado di imprimere una traccia indelebile nel lettore. D’altra parte, non ci si poteva aspettare nulla di diverso da due autrici che hanno lasciato con il fiato sospeso il mondo intero grazie al loro primo bestseller “La moglie tra di noi”, venduto in ben 35 paesi. Interessante è quindi anche, al di là della trama e dello stile sicuramente ben riusciti, notare come due donne possano dare vita a un piccolo capolavoro insieme, unendo le loro fantasie. È forse grazie a una simile dualità di voci se la narrazione procede riuscendo ad alternare in maniera del tutto naturale il punto di vista personale, intimo ed empatico della protagonista a quello freddo, calcolatore e rigido della voce che impartisce i comandi.

Etica e morale: è questo il binomio su cui si regge l’intero romanzo, aprendo una riflessione profonda che prosegue anche dopo aver terminato la lettura. L’incertezza prende così il sopravvento sulla tranquillità della vita quotidiana ed è proprio questo saper camminare sul filo del rasoio tra verità e immaginazione che rende le vicende estremamente reali, come se le stessimo vivendo in prima persona. Ci sembra allora di essere noi stessi a finire interrogati dentro l’asettica aula 214 della New York University e, presa all’amo dai meccanismi del gioco, la mente tende a rispondere alle medesime domande fatte alla protagonista, finendo per intrecciare la nostra personale esperienza alla sua. Ti senti in colpa se dici una bugia? Hai mai fatto molto male a qualcuno a cui tieni? Spieresti i messaggi del tuo partner? Spesso le risposte che vorremmo poter dare non coincidono con quelle che ci affiorano alla mente, mostrandoci così tutta la cruda imperfezione dell’essere umano.

“Hendricks e Pekkanen sanno giocare con l’amore per il rischio dei loro personaggi, portandoli sull’orlo del disastro e sfidandoli a saltare giù” ha scritto a proposito delle due autrici The New York Times Book Review. È verissimo. Pertanto, per chi non ha paura di osare, di mettersi in gioco, di sprofondare e poi di risalire a galla con una nuova consapevolezza di sé, questo è il libro giusto da leggere, ricco di suspense, colpi di scena, psicologia applicata e brivido puro.

