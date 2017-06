I marmi italiani Margraf per un monumento simbolo del popolo cubano

L'unicità e la bellezza dei marmi Margraf sono stati scelti per esaltare un monumento simbolo di Cuba: il Cenotafio "Al Mambì Desconocido" (o Milite Ignoto), commissionato dal Governo Cubano, nella persona del Presidente Raúl Castro Ruz, tramite la Oficina del Historiador.

Questa importante opera, realizzata per onorare coloro che hanno combattuto per l'indipendenza di Cuba, alla fine del XIX secolo, si trova all'interno del nuovo parlamento, il Capitolio.

Il Cenotafio, realizzato in marmo Carrara levigato Margraf e finemente lavorato con inserti in bronzo di spessore variabile, ha una dimensione di 240x100x110 cm di altezza ed è diventato ben presto uno dei luoghi più visitati dell'Havana; un luogo misterioso e ricco di fascino, circondato dalle bandiere di tutte le nazioni dei paesi latino americani che si identificano con il sogno esistenziale di Cuba.

Grazie alla tradizione di eccellenza "made in Italy", che da oltre un secolo percorre la storia dell'architettura internazionale, e Veronesi Italia, trade leader nella regione, Margraf si conferma un punto di riferimento a livello internazionale per le realizzazioni di pregio.

