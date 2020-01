I portici di Bologna in corsa per diventare patrimonio dell'umanità

Unesco: portici Bologna candidati, Franceschini "grande notizia"

​“Veramente una bella notizia per Bologna e per l’Italia. I portici sono straordinari e unici e sono sicuro che con la loro bellezza conquisteranno il mondo". Così il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, commenta la decisione del consiglio direttivo della Commissione nazionale italiana Unesco di candidare i Portici di Bologna alla lista del patrimonio dell’Umanità. “Questa candidatura – ha concluso Franceschini – è motivo di orgoglio anche perché è nata grazie a una forte sinergia tra le istituzioni e la società civile ed è sentita e sostenuta da tutta la comunità bolognese”.