I Quaderni del Bardo Edizioni al Festival "La Luna e i Calanchi ad Aliano"

I Quaderni del Bardo Edizioni al Festival ideato da Franco Arminio La Luna e i Calanchi ad Aliano con i suoi autori Elisa Longo, Riccardo Giuseppe Mereu e Omar Gellera con la performance Exploding Landscape

Il 22 e 23 agosto Gli Scrivani di Bartleby saranno ad Aliano (MT) per partecipare al Festival ideato da Franco Arminio, La Luna e i Calanchi. All’alba del 23 agosto (tra le 4:00 e le 6:00 del mattino) i performers e autori de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno Elisa Longo, Omar Gellera, Riccardo Giuseppe Mereu, monteranno l’installazione in una piazzetta al limitare del paese che si affaccia sulle splendide montagne della Basilicata per dare vita a una delle azioni paesologiche previste dalla manifestazione culturale.

È una performance poetica ideata da Elisa Longo con la collaborazione di Omar Gellera e Riccardo Giuseppe Mereu. Cosa succede in noi a livello emotivo, sociale e psicologico quando il paesaggio che amiamo scompare? Partendo da questa riflessione abbiamo realizzato un’installazione che riproduce un paesaggio rigoglioso che si trasforma in deserto. Gli alberi sono la nostra memoria, sono il ricordo della nostra infanzia o di un luogo caro. La loro distruzione porta tristezza, sconforto e la sensazione di essere stati privati di una parte del nostro passato. La performance è anche una riflessione sui nostri tempi e sulla conservazione culturale, paesaggistica e storica. Viviamo a velocità supersoniche e dimentichiamo celermente. Gli alberi rimangono, vedono tutto e sono testimoni di quel passato che cancelliamo per fare spazio al nuovo. La performance è stata messa in scena per la prima volta per l’evento dell’editore Stefano Donno di I Quaderni del Bardo Edizioni per Xylella Party Oil for Poetry, l’11 maggio 2019. Siamo cittadini, poeti, narratori, performers, viaggiatori del mondo.

Elisa Longo, Omar Gellera, Riccardo Giuseppe Mereu

Chi Siamo

Elisa Longo

Narratrice approdata alla forma poetica per sfuggire all’ossessione del loop musicale che la poesia lascia in testa. «Sono una donna cresciuta in sella a una mula. Sono stata allevata da mia nonna a Panni, nel subappennino dauno, ora vivo in provincia di Como. Pubblico con Stefano Donno di I Quaderni del Bardo Edizioni. Buttate la poesia tra le gambe di una donna che passeggia è stata la mia prima silloge poetica, ora tradotta in inglese con testo originale a fronte: Cast Poetry in the Footsteps of a Woman Who is Walking. Ho pubblicato anche una raccolta di racconti dal titolo Come se qualcuno vi vedesse nudi. La poesia per me è la ricerca continua di una parola che calza a pennello, della forma giusta per bilanciare il testo, della chiarezza nel restituire il messaggio al lettore, dell’aderenza alla strada e alla vita quotidiana del mondo in cui viviamo.»

«Mi porto a passeggio la vita / trovo riparo al mio peggio e guardo il paesaggio». A breve uscirà la sua raccolta poetica cartacea Com’è che

sappiamo tutto anche a occhi chiusi. Ha partecipato alla festa di Radio Popolare “All You Need is Pop”.

Omar Gellera

Omar Gellera nasce il 17 agosto 1988 a Milano, consegue la laurea magistrale in psicologia sociale. Pubblica due lavori, entrambi editi da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno: un racconto inserito nella raccolta di racconti di Natale XXL MAS, nel 2018, mentre il 18 gennaio 2019 esce la sua prima silloge poetica intitolata Saltando nel vuoto ho raccolto l’oro, curata da Elisa Longo. Finalista del torneo nazionale 2018/2019 di Slam Italia. Il 9 giugno 2019 ha preso parte al reading poetico per la festa di Radio Popolare “All You Need is Pop”.

Riccardo Giuseppe Mereu

Nasce a Carbonia l’1 giugno 1971. Si laurea in Giurisprudenza a Cagliari. Dal 2014 vive a Pavia, dove ha frequentato un Master in editoria. Ha preso parte alle ultime due edizioni de “La piuma sul baratro – 25 ore di poesia”, a cura del Piccolo Museo della Poesia di Piacenza. Performer ironico e coinvolgente, L’acqua è seminale è la sua prima raccolta di poesie, pubblicata nel 2018 in e-book da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno, a cura della poetessa Elisa Longo. Ha partecipato, con una performance e quattro testi per la sezione “Poesia”, alla mostra collettiva “La poetica degli oggetti”, presso gli spazi espositivi dell’Associazione Circuiti dinamici, a Milano, dal 17 giugno al 4 luglio, a cura di Lorenzo Argentino e Sonia Patrizia Catena; in occasione dell’inaugurazione, il 17 giugno, ha realizzato dal vivo la performance dal titolo Doping.