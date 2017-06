"Il bello viene oggi" di Jack Nobile (Ed. Sperling & Kupfer)

«Non hai manualità, non farai niente nella vita.» È il giorno del complean¬no di Jack e il padre, vedendo che non riesce a sistemare il suo motorino, lo rimprovera così. La frase arriva in un momento buio: la scuola non va, con i compagni non lega, ha tanti sogni che non lo portano da nessuna parte. E allora? La risposta arriva inattesa nell’estate di Lignano: Jack si imbatte in un giovane mago che si esercita per strada, conquistandosi lo sguardo e lo stupore di tutti. Questo voglio fare, regalare attimi di meraviglia, decide Jack, e inizia a leggere, studiare, provare e riprovare senza sosta. Della scarsa manualità si dimentica, e in poco tempo si rivela bravo, anzi bravissimo, e inizia un grande cambiamento che gli dà forza e fiducia. Apre anche un canale YouTube, che diventa presto un punto di riferimento. In questo libro Jack Nobile per la prima volta racconta tutto di sé: l’infanzia, l’amore, le cadute, il legame vi¬scerale con la sua arte, e le tante cose, semplici e profonde, che ha imparato e che potranno motivare tutti noi. Per esempio, che sapersi ascoltare è l’unico modo per dare il meglio di sé ogni giorno. E in più ci regala il segreto dei cinque giochi che lo hanno fatto innamorare della magia… perché si sa, la passione è contagiosa!

L’AUTORE

Jack Nobile è nato e cresciuto a Lignano. A 16 anni ha scoperto la sua grande passione, la magia, che ha cominciato a studiare come autodidatta. I suoi primi video su YouTube sono stati un successo e oggi conta più di 260.000 iscritti al suo canale.

