Il fatto della settimana, Malagò e Fabbricini visti dall'artista

Questa settimana l'artista Sabrina Ravanelli ha scelto l'immagine di Roberto Fabbricini e Giovanni Malagò. Il primo ha preso il comando della Figc commissariata, il secondo è sceso in campo in Lega A. Saranno i due uomini forti del Coni a farsi carico del difficile compito di portare il calcio italiano fuori dal tunnel nel quale è finito, prima con la clamorosa esclusione dai prossimi Mondiali e poi a livello politico con le mancate nomine dei vertici delle due più importanti istituzioni calcistiche.

SABRINA RAVANELLI

Sabrina Ravanelli è una delle più interessanti artiste italiane della X generation. Trentina di nascita, ma milanese d'adozione, laureata all'Accademia di belle arti di Brera, ha al suo attivo numerose mostre personali e presenze in Musei, come l'Archeologico di Bergamo. Quest'anno una sua opera sarà ospitata presso le sedi espositive della Biennale di Venezia. E' nota come “Material queen” per la sua apprezzata ricerca sui materiali, che non rappresentano un semplice mezzo per dipingere, ma diventano parte fondamentale dell'opera.

L'ultima evoluzione dei suoi studi l'ha portata a lavorare con il nastro adesivo: le tele, squarciate, vengono ricoperte dal nastro, che Sabrina strappa, piega, lavora, e che diventa così protagonista assoluto dell'opera. Come è caratteristica comune alla contemporary art, e in particolare agli artisti della X generation, Sabrina è attenta alla realtà di oggi, che spesso reinterpreta nelel sue opere.





Ogni settimana Sabrina Ravanelli pubblica su Affaritaliani.it l'immagine simbolo della notizia della settimana, filtrata attraverso i suoi occhi di artista.