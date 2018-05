Il fatto della settimana, Sergio Mattarella visto dall'artista

Questa settimana l'artista Sabrina Ravanelli ha scelto l'immagine di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica sta per dare l'ultima possibilità ai partiti: è convocato per lunedì un altro giro di consultazioni, il quinto se si contano anche i due mandati esplorativi affidati ai presidenti delle Camere Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, con lo scopo di "verificare se i partiti propongano altre prospettive di maggioranza di governo". Al termine degli incontri, dunque, Mattarella potrà decidere se affidare l'incarico a uno dei leader o se, come sembra più probabile, prendere in mano la situazione in prima persona e dare vita a un governo del Presidente.

SABRINA RAVANELLI

Sabrina Ravanelli è una delle più interessanti artiste italiane della X generation. Trentina di nascita, ma milanese d'adozione, laureata all'Accademia di belle arti di Brera, ha al suo attivo numerose mostre personali e presenze in Musei, come l'Archeologico di Bergamo. Quest'anno una sua opera sarà ospitata presso le sedi espositive della Biennale di Venezia. E' nota come “Material queen” per la sua apprezzata ricerca sui materiali, che non rappresentano un semplice mezzo per dipingere, ma diventano parte fondamentale dell'opera.

L'ultima evoluzione dei suoi studi l'ha portata a lavorare con il nastro adesivo: le tele, squarciate, vengono ricoperte dal nastro, che Sabrina strappa, piega, lavora, e che diventa così protagonista assoluto dell'opera. Come è caratteristica comune alla contemporary art, e in particolare agli artisti della X generation, Sabrina è attenta alla realtà di oggi, che spesso reinterpreta nelel sue opere.





Ogni settimana Sabrina Ravanelli pubblica su Affaritaliani.it l'immagine simbolo della notizia della settimana, filtrata attraverso i suoi occhi di artista.