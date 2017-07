A Firenze il 30 settembre e il 1° ottobre il Festival dell’Innovazione

Dopo il grande successo dell’edizione milanese, il Wired Next Fest torna a Firenze per il secondo anno consecutivo. Il 30 settembre e il 1° ottobre il più grande festival italiano dedicato all’innovazione animerà Palazzo Vecchio e trasformerà per due giorni Firenze nella capitale del cambiamento. Mentre a Milano si è parlato di Identità, a Firenze il festival si svilupperà attorno al tema Confini. Un tema che sarà esplorato in tutte le sue forme anche all’interno del giornale - recentemente eletto “Miglior Magazine dell’anno” agli SPD Awards di New York - in edicola a settembre. Confini in ambito tecnologico, artistico, politico, economico, culturale e social attraverso la presenza di personaggi di rilievo nel panorama internazionale. “Viviamo un tempo in cui la rete cancella le distanze, ma dove l’essere umano è ancora capace di erigere muri”, dice Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. “Un’epoca scandita da personalità che hanno saputo vedere oltre, visionari che hanno tracciato nuovi percorsi, innovatori che hanno rotto le regole semplicemente affrontando da nuove angolazioni problemi ritenuti insormontabili. Perché non esiste innovazione e rivoluzione senza il superamento dei limiti personali e sociali. Un mondo in rapida trasformazione in cui molti confini sono ancora da tracciare, alcuni da superare, altri da spostare”.

Il Festival dell’Innovazione approda a Firenze il 30 settembre e il 1° ottobre. L'edizione milanese da record





I dati dell’evento di Milano, che si è tenuto ai Giardini Indro Montanelli, raccontano un’edizione da record: oltre 150.000 presenze totali (830.000 in video-streaming) e due concerti serali che hanno richiamato diverse decine di migliaia di persone. L’anno scorso sono state oltre 188.000 le presenze registrate complessivamente tra Milano e Firenze. I numeri sono stati rilevanti anche in ambito digitale: 1 milione di utenti hanno seguito il festival sul sito di Wired.it e sulla pagina Facebook di Wired Italia con 4 milioni di pagine sfogliate. Il Wired Next Fest di Firenze si propone quindi di essere un luogo reale e virtuale di incontro e confronto, senza confini, attraverso talk e performance artistiche con ingresso gratuito e su registrazione (che potrà essere facilmente effettuata sul sito https://nextfest2017-firenze.wired.it/).





