Il filosofo russo Aleksandr Dugin: "I miei libri proibiti su Amazon". VIDEO

"Il mio libro 'Il Soggetto radicale' non è ancora uscito, sarà disponibile tra alcune settimane in Italia. Altri libri, come "La quarta teoria politica" e "La teoria del mondo multipolare", si possono trovare nelle librerie italiane. Ma non su Amazon": lo spiega ad Affaritaliani.it Aleksandr Dugin, scrittore e politologo russo, consigliere di Putin ed inventore della Quarta Teoria Politica, mentre inizia la sua lunga tournee, da Milano a Messina, in pensatoi, università e castelli (LEGGI). "E' interessante notare che su Amazon i miei libri sono proibiti, proprio questo che è un servizio di distribuzione dei libri ha proibito la distribuzione delle mie opere. Vendono quelle di Hitler, ma non le mie, assolutamente innocenti. E' una forma di censura liberale, un segno del terzo totalitarismo liberale che oggi si fa più forte. Mi hanno dichiarato il filosofo più pericoloso del mondo non per la radicalità delle mie parole, ma per la mia critica del liberalismo. Il Grande Fratello non è il totalitarismo sovietico o comunista, ma Amazon, il liberalismo, il globalismo attuale".