Il gesto e la musica, il libro: 60 anni a tu per tu con i più grandi

“Dio ci ha dato un mondo che solo la nostra follia ci impedisce di trasformare in paradiso” (George Bernard Shaw), con questa frase si apre il libro “Il gesto e la musica” che ci fa conoscere curiosità e identità autentiche dei più grandi della musica e della lirica italiana, europea ed internazionale, visti attraverso lo sguardo limpido e la brillantezza della lunga vita professionale di Carla Maria Casanova e dei suoi ricordi di 60 anni di lavoro nel settore. E’ stato presentato di recente alla Biblioteca Ambrosiana con l’autrice, grande esperta di musica classica e non solo, Carla Maria Casanova, alla presenza di Monsignor Franco Buzzi, Prefetto Presidente dell' Accademia Ambrosiana e di tanti giornalisti di rilievo, diversi esponenti di associazioni, e semplici cittadini, appassionati di cultura musicale. Carla Maria Casanova è presidente della AIJPF – Associazione Internazionale Donne Giornaliste Professioniste, che è riconosciuta in sede Unesco dal 1964. Esperta critica musicale ha scritto diversi libri e biografie quali “Renata Tibaldi, la voce d’Angelo” e “Maria Giovanna Albertoni Pirelli e Nomadelfia”. Ha viaggiato in tutto il mondo e ha intervistato nei suoi 60 anni di attività i più grandi del settore dello spettacolo, della musica e della lirica italiana ed internazionale. Nel libro si scoprono lati curiosi e inediti di grandi artisti quali Maria Callas, Luciano Pavarotti, il maestro Muti, Claudio Abbado, Giovan Battista Meneghini etc., ma anche di imprenditori mecenati e illuminati, e di musicologi di fama. Si tratta di uno spaccato di storia, di vita sociale e di cultura, che apre a ventaglio anche le vicende di teatri di rilievo quali La Scala ed altri per i quali non deve mai mancare l’attenzione da parte di noi cittadini per non perdere la nostra identità e per poter comprendere meglio anche la fatica di essere artisti e le problematiche che stanno alla base delle proposte artistiche dei tempi andati e del nostro tempo che possono influire profondamente sull’avanzamento o il decadimento della nostra vita.