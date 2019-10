Il giramondo Carlos Solito torna a New York

Lo scrittore fotografo e regista pugliese torna nella Grande Mela per raccontare la Puglia in occasione del mese del Patrimonio e della Cultura Italiana con l’evento PUGLIA EXPERIENCE organizzato dalla Federazione dei Pugliesi dell’Area Metropolitana della Grande Mela, in collaborazione con Puglia Promozione e la Regione Puglia.

Qualche giorno fa al Festival delle Città Narranti a Maratea (in Basilicata) ha esposto con le fondazioni Francesco Saverio Nitti e Matera 2019 la mostra fotografica MATER(i)A P(i)ETRA, organizzata insieme a Visit Jordan in occasione dell’apertura delel celebrazioni di Matera Capitale Europea della Cultura. Al Festival dell’Essere, diretto artisticamente da Vittorio Sgarbi, il 29 ottobre al Teatro Verdi di Salerno, ci sarà la proiezione del suo cortometraggio PARIDE (Oz Film Produzioni Cinematografiche), già andato in onda su RAI Movie: il racconto di un amore tra due uomini ambientato in un paesino dell’Appennino Lucano. Il nuovo numero del magazine LA FRECCIA di Trenitalia, nell’ultimo numero, attualmente a bordo dei treni FrecciaRossa, gli ha dedicato un reportage intervista sulla mostra fotografica A CHENT’ANNOS dedicata ai centenari d’Ogliastra (Sardegna) voluta e curata da Vittorio Sgarbi al Museo di Palazzo Doebbing a Sutri (Vt) e finanziata, tra gli altri, da Oscar Farinetti di Eataly e i coniugi Mazzella dell’Arbatax Park Resort.





Parliamo di Carlos Solito, scrittore fotografo e regista pugliese. Instancabile giramondo, l’artista nato a Grottaglie (Ta), in occasione dell’importantissimo e atteso mese del Patrimonio e della Cultura Italiana torna a New York per raccontare la sua terra d’origine, la Puglia. E lo farà nell’ambito di PUGLIA EXPERIENCE un appuntamento organizzato dalla Federazione dei Pugliesi dell’Area Metropolitana della Grande Mela, in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo ARET - Puglia Promozione e la Regione Puglia, col coordinamento organizzativo di Elvira Conte. La partecipazione di Solito avverrà con uno dei suoi cortometraggi più noti: MARE D’ARGENTO (Nardis Production) el quale sono protagonisti – oltre agli attori Alessio Vassallo, Nando Popu dei Sud Sound System, Chiara Torelli - gli straordinari ulivi millenari della regione. Un racconto affascinante e senza tempo, con rimandi estetici al linguaggio del realismo magico della letteratura sudamericana, dove tra sogno e realtà gli uliveti rappresentano il miglior teatro da gioco e trasfigurazione fantasiosa del reale di un bambino. Sviluppando modelli e contenuti realistici attraverso il filtro dell'immaginazione il protagonista Alicetta (interpretato dal giovanissimo Danilo Palmisano) coi suoi incontri strampalati, racconta dietro una prospettiva magica e sentimentale questo unicum paesaggistico e culturale. Qui il tralier del cortometraggio: https://www.youtube.com/watch?v=DcitRJXtRjs





PUGLIA EXPERIENCE salda e valorizza - sotto il segno della cultura tout court - il legame dei pugliesi americani con il territorio di origine, si terrà presso il Dimenna Center for Classical Music, nel cuore di Manhattan. Arte, storia, natura, paesaggio, enogastronomia e genius loci della regione saranno gli ingredienti coi quali si “preparerà” lo storytelling della serata per marcare il sapore tutto mediterraneo del brand Puglia che da anni, a ogni latitudine, affascina i mercati esteri. Un evento immersivo nelle luci, colori, atmosfere e sapori di Puglia - per rinnovare ricordi della memoria e dell’identità - orchestrato da John Mustaro, presidente della Federazione dei Pugliesi dell’Area Metropolitana di New York. A raccontare la cosiddetta California del Mediterraneo, oltre a Carlos Solito, ci sarà la fotografa Angela Cioce.

Angela Cioce, scenografa e fotografa barese, a maggio 2019 ha partecipato al Salone del Libro di Torino con Reading: Fotografie per leggere il mondo, una carrellata di immagini raccolte da Oriente ad Occidente per rappresentare il momento intimo tra un lettore ed il suo libro; autrice di “Teatro Segreto” (Barbieri Editore, Manduria), una raccolta di foto di raro impatto espressivo su quello che venne definito il “decennio d’oro” del Teatro Petruzzelli, scatti che esprimono la magia di ciò che accade in scena e il mondo segreto dietro le quinte vissuto da danzatori e coreografi leggendari come Nureyev, Béjart, Baryshnikov, étoile come Luciana Savignano, Alessandra Ferri, Pavarotti, Placido Domingo e Katia Ricciarelli, una leggenda del jazz come Dizzy Gillespie, il genio del soul, Ray Charles. A New York l’artista proporrà la mostra #weareinPuglia, 11 fotografie che raccontano il paesaggio pugliese con la sua terra, gli ulivi, il mare e la città di Bari, che si trasforma nella luce e nel tempo.

PUGLIA EXPERIENCE è un evento prodotto da Federazione dei Pugliesi dell’Area Metropolitana di New York, in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo ARET - Puglia Promozione e la Regione Puglia, con il sostengo del Block Shaft Group di Monopoli, Stampa Sud e Posa Edizioni di Mottola, Frantoio Galantino di Bisceglie, Masseria Il Frantoio di Ostuni, Abap di Bari, Masseria Verbena di Monopoli, Case d’Artista di Fasano, Masseria delle Monache – Villari di Noci, AIAB Puglia, Medí di Bari.