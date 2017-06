All’Hermitage di San Pietroburgo Il giudizio finale di Tiepolo, della collezione Intesa Sanpaolo

Il giudizio finale di Giambattista Tiepolo, capolavoro della collezione di Intesa Sanpaolo normalmente custodito alle Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari, sede museale della Banca a Vicenza, è da oggi - e fino al 16 luglio prossimo - esposto all’Hermitage Museum di San Pietroburgo. Il prestito dell’opera all’Hermitage, nell’ambito della rassegna “L’ospite illustre”, rientra in una strategia di valorizzazione della collezione artistica di Intesa Sanpaolo che ha visto di recente un importante scambio con il Metropolitan Museum di New York, a cui le Gallerie d’Italia di Napoli hanno prestato il capolavoro assoluto della collezione della Banca, Il Martirio di Sant’Orsola di Caravaggio, ricevendo da New York dello stesso Maestro I Musici, esposto fino al 23 luglio a Palazzo Zevallos Stigliano, sede delle Gallerie d’Italia nella città partenopea.



Il giudizio finale di Tiepolo, della collezione Intesa Sanpaolo, all’Hermitage. Le parole di Michele Coppola, Responsabile Attività Culturali Intesa Sanpaolo

Grazie alla collaborazione di Conoscere Eurasia, l’organizzazione no profit per la promozione dei rapporti economici e culturali tra Italia e Russia, guidata dal Presidente di Banca Intesa Russia Antonio Fallico, l’esposizione del Giudizio finale di Giambattista Tiepolo è inserita nel programma culturale della XXI edizione del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, che dal 1° al 3 giugno vede presenti le più importanti personalità del mondo economico internazionale. «Il prestito di una delle più importanti opere della collezione della Banca all’Hermitage, “ospite illustre” a San Pietroburgo è un ulteriore, significativo momento di accreditamento delle Gallerie d’Italia con i più noti e qualificati musei e realtà internazionali, insieme allo scambio dei due Caravaggio con il Metropolitan di New York. Per Intesa Sanpaolo è motivo di orgoglio condividere progetti che portino l’arte italiana all’estero, contribuendo così a diffondere ancora di più la conoscenza dei nostri grandi maestri», afferma Michele Coppola, Responsabile Attività Culturali Intesa Sanpaolo.