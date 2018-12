Il Lago dei Cigni, il Balletto di San Pietroburgo in tournée

Di Chiara Giacobelli

Senigallia – Non è davvero Natale senza “Il Lago dei Cigni”, lo spettacolo di danza classica più famoso del mondo insieme a “Lo Schiaccianoci”. Se poi a portarlo in scena è il celebre Balletto di San Pietroburgo, allora la qualità dell’evento è indubbia e il pubblico accorre con entusiasmo.

È stato, ad esempio, il caso del Teatro La Fenice di Senigallia, dove la compagnia si è esibita la scorsa settimana; sebbene la data fosse stata annunciata con un po’ di ritardo, il passaparola e i media hanno raggiunto un numero tale di persone da far sì che la sala fosse piena. Merito di una storia romantica che da sempre ci fa sognare, ma anche degli interpreti che le hanno dato vita. Il Balletto di San Pietroburgo “Classical Ballet Tradition” è infatti inserito tra le migliori realtà di danza a livello internazionale: fondato a San Pietroburgo nel 1877, nacque per volontà di nobili borghesi russi con lo scopo di divulgare la grande tradizione del balletto classico. Il corpo di ballo è oggi formato da 38 professionisti provenienti dalle migliori accademie di danza di Mosca, San Pietroburgo, Ufa e Perm, vincitori di numerosi concorsi internazionali di balletto. L’attuale Direttore Artistico è Timur Gareev, ex solista del Teatro dell’Opera e Balletto di Kharkov.

In questo spettacolo la stella che ha brillato più di tutte è stata Tatiana Tkachenko, solista già da anni al Teatro Mariinsky di San Pietroburgo e attualmente molto acclamata per il suo talento. Splendida nei panni della protagonista, ha fatto sognare centinaia di adulti e bambini presenti in sala, ammaliati anche dalle meravigliose scenografie. Infatti, i costumi e le scene sono stati creati appositamente per il tour italiano sulla base dei canoni del grande Teatro Imperiale Russo, rispettando la tradizione.

“Il Lago dei Cigni” del Balletto di San Pietroburgo si suddivide in quattro atti, durante i quali gioca un ruolo fondamentale l’intramontabile musica di Tchaikovsky: ad essa viene dato ampio spazio durante una doppia introduzione a tende chiuse. Ottimo il livello di tutti i ballerini, che hanno dimostrato una grande capacità di interpretazione, armonia, sincronia e potenza espressiva, dando così vita a uno spettacolo incantevole che non smette mai di piacere.

Il Balletto di San Pietroburgo è ora in tournée in Italia con vari spettacoli. “Lo Schiaccianoci” verrà allestito fino al 21 gennaio nelle principali città (biglietti disponibili su Ticketone), mentre “Il Lago dei Cigni” sarà in tour fino al 17 gennaio. Sul sito ufficiale è possibile rimanere aggiornati in merito a date e format, considerando che la compagnia è nota anche per la rappresentazione di “Giselle”, “La Bella Addormentata” e “Cenerentola.

Per maggiori informazioni: www.spballet.eu