"Il Libro della Polvere", nuovo attesissimo romanzo di Philip Pullman

Salani pubblicherà, in contemporanea mondiale il 19 ottobre 2017, il nuovo attesissimo romanzo di Philip Pullman IL LIBRO DELLA POLVERE (1. La Belle Sauvage).

La casa editrice Salani (Gruppo editoriale Mauri Spagnol) è lieta di annunciare che pubblicherà, in contemporanea mondiale il 19 ottobre 2017, IL LIBRO DELLA POLVERE (1. La Belle Sauvage), il nuovo attesissimo romanzo di Philip Pullman, uno dei più grandi scrittori inglesi viventi.

Vent’anni dopo la pubblicazione della serie bestseller Queste Oscure Materie (La Bussola d’oro, La Lama Sottile e Il Cannocchiale d’Ambra) che ha venduto in tutto il mondo oltre 17,5 milioni di copie (600.000 in Italia) ed è stata tradotta in 40 lingue, i lettori potranno finalmente ritornare nell’affascinante mondo di Lyra Belacqua.

“L’idea della Polvere è sempre stata presente in Queste Oscure Materie. Pian piano lungo la storia la Polvere ha assunto una forma sempre più definita, ma con questo romanzo ho scelto di tornare in quel mondo per raccontarla a fondo”, spiega Philip Pullman e aggiunge: “Dalle lettere e dai tweet che ho ricevuto, so che i lettori hanno aspettato a lungo qualche informazione sul mio ultimo romanzo, Il Libro della Polvere. È quindi con grande piacere e una forte emozione che posso finalmente soddisfare la loro curiosità (e anche la mia) su questo libro. La prima informazione che posso dare è che Lyra si trova al centro della storia. Il libro infatti si apre e si chiude con vicende che la riguardano. Ho sempre desiderato raccontare la sua vita al Jordan College e, pensandoci e ripensandoci, ho scoperto che lì si nascondeva una storia intera, che iniziava quando Lyra era ancora bambina e si chiuderà con lei ormai adulta. Questo romanzo e il successivo copriranno due parti della vita di Lyra: partendo dall’inizio e tornando a lei vent’anni dopo l’ultimo libro”.

Si tratta quindi di un prequel? O di un sequel? Questa la risposta di Pullman:

“Nessuno dei due, in realtà. Il Libro della Polvere è… un equel, una storia parallela. Non racconta di quello che succede prima o dopo Queste Oscure Materie, ma accanto. È una storia diversa, ambientata nel mondo che i lettori della saga già conoscono. Accanto a personaggi già noti ci saranno volti nuovi, compreso quello di un ragazzo (che i lettori più attenti ricorderanno dai romanzi precedenti) che si troverà catapultato in un mondo nuovo insieme a Lyra”.

Luigi Spagnol, presidente di Salani, commenta:

“Il Libro della Polvere è stato atteso, sperato e vagheggiato così a lungo da essere diventato una chimera, una creatura mitologica. Del resto, è nella natura del suo autore di appartenere al mondo del mito. Philip Pullman non è solo uno degli scrittori più letti e più amati del mondo, ma anche il creatore dell'universo parallelo più potente e visionario che mi sia capitato di leggere”.