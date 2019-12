Il Manifesto della comunicazione non ostile consegnato a Liliana Segre

L'associazione Associazione Parole O_Stili ha consegnato il Manifesto della comunicazione non ostile alla senatrice Liliana Segre in occasione di "L'odio non ha futuro", la manifestazione svoltasi il 10 dicembre a Milano proprio per esprimere solidarietà alla senatrice a vita, costretta a vivere sotto scorta a causa di minacce subite sui social.

"Anche il Comune di Bari ha sottoscritto il Manifesto della comunicazione non ostile. Grazie al Sindaco Antonio Decaro per l’impegno preso nei confronti dei suoi cittadini e per essersi fatto promotore di un appello agli 8 mila sindaci di Anci, invitandoli ad adottare i nostri 10 principi di stile. Ad oggi sono oltre 200 i comuni che hanno accolto l’invito", fanno sapere da Parole O_Stili. "Qualche giorno prima del capoluogo pugliese tutti i 131 sindaci della regione Basilicata hanno condiviso la firma del Manifesto della comunicazione non ostile con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Un piccolo gesto per un impegno importante che vede questa straordinaria terra sempre più viva e attiva".