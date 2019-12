Il Natale di Topolino è sempre più magico, doppia cover

Con il numero 3343 in edicola da mercoledì 18 dicembre

la prima di due cover glitterate componibili,

tante storie e approfondimenti dedicati alla festa più attesa dell’anno

Dopo le magiche sorprese pensate per rendere ancora più colorata e inimitabile l’atmosfera delle imminenti feste, il Natale di Topolino brillerà con due numeri speciali da leggere sotto l’albero, ricchi di storie e approfondimenti che vedono al centro il momento più atteso dell’anno. Mercoledì 18 dicembre sarà in edicola il numero 3343, con una cover da collezione, glitterata e da comporre: un capolavoro artistico realizzato da Andrea Freccero, con i colori di Andrea Cagol, che si completerà con la copertina del numero 3344 (in edicola da martedì 24 dicembre) e rappresenterà tutta la magia e il calore delle Feste della grande famiglia di Topi e Paperi.

Su Topolino 3343 si troverà il secondo capitolo della storia Zio Paperone e il condono natalizio, dove si cercherà di capire come riuscirà Babbo Natale a portare tutti i doni in tempo facendo fronte ai diversi inghippi che hanno ostacolato il suo lavoro, l’episodio conclusivo della saga X-Music, e poi tante altre storie avvincenti e i consigli sulla musica più bella da ascoltare durante le feste. Ci sarà anche un’intervista esclusiva all’astrofisico Federico Nati, che racconta il suo Natale in Antartide in occasione della missione che porterà all’attivazione del telescopio Blast, che registrerà immagini del cosmo volando attorno al Polo Sud a 40km di quota, appesa a un pallone stratosferico.

La magia del Natale proseguirà anche con il numero 3344 in cui, oltre alla seconda imperdibile parte della cover artistica, ci saranno il terzo e ultimo capitolo di Zio Paperone e il condono natalizio e Zio Paperone e il giro del mondo in 80 secondi, un’avvincente storia natalizia disegnata da Nicola Tosolini e sceneggiata da Marco Nucci, al suo debutto sulle pagine di Topolino.

Quale modo migliore di addentrarsi nelle feste, dunque, se non con la magia di Topolino? L’appuntamento è in edicola, da mercoledì 18 dicembre.

Topolino. Ed è subito Natale!