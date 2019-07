Il Piccolo Violino Magico, via al concorso internazionale per prodigi archetto

Il concorso violinistico internazionale Il Piccolo Violino Magico, in programma fino al 7 luglio nella città medievale di San Vito al Tagliamento in Friuli Venezia Giulia, conta diversi importanti primati nonostante sia soltanto alla sua quarta edizione. Anzitutto è l’unico concorso violinistico al mondo a riservato a giovanissimi enfant prodige nella fascia d’età dai 9 ai 13 anni, con una particolare attenzione rivolta alla cura di tutti quegli aspetti didattici e umani verso questi giovanissimi. Ad ogni edizione poi, conta una straordinaria partecipazione di talenti provenienti da tutto il mondo, selezionati da una giuria internazionale presieduta da un monumento del violino come Pavel Vernikov, che ne è anche direttore artistico, erede di quella scuola violinistica russa appresa da Oistrach e Snitkowsky. Non nasconde l’emozione

Vernikov: «Questo è un concorso che guarda prima alla persona che al musicista provetto, e s’impegna a valorizzare con massimo rispetto questi due aspetti che se non sono complementari, possono portare a deprimere più che a valorizzare il genio. Noi li amiamo questi straordinari ragazzi e non mancano certo i momenti di divertimento puro, non solo musicalmente parlando. Di loro abbiamo la massima cura. Le selezioni si fanno sempre più difficili, per cui quest’anno abbiamo dovuto selezionarne sedici, invece di quindici concorrenti come vorrebbe il regolamento». Anche il direttore organizzativo Domenico Mason non nasconde la sorpresa: «Il Piccolo Violino Magico è un concorso internazionale che diventa sempre più un grande festival, una grande festa internazionale del violino e dei giovanissimi violinisti. Sono tanti gli eventi anticipatori, come i concerti con i partecipanti delle scorse edizioni, con cui continuiamo a mantenere ottimi contatti, e gli appuntamenti collaterali tra mostre di liuteria, incontri con riconosciuti esperti, dibattiti e confronti aperti, per cui tutta San Vito al Tagliamento viene coinvolta da questa ottima energia piena di positive vibrazioni».

Sono dunque 16 i finalisti di questo grande concorso che prevede due round più un’attesissima finale, e quest’anno provengono da Giappone, Corea, Singapore, Stati Uniti, Australia, Russia, Ucraina, Polonia, Norvegia, Svizzera, Slovacchia, Francia e Italia. La maggior parte di loro trova accoglienza grazie alla disponibilità di famiglie del territorio, un altro aspetto importante e da non trascurare. Non da meno, è assai forte l’interesse verso Il Piccolo Violino Magico da parte di network internazionali come l’EMCY (European Union of Music Competitions for Youth) e l’emittente newyorkese The Violin Channel che trasmetterà la finale in mondovisione. Che dire poi della giuria che quest’anno vede la presenza di straordinari concertisti e didatti: Sergej Krylov e Viktor Tretiakov dalla Russia, Eszter Hafner dall’Ungheria, Dong-Suk Kang dalla Corea, Gianpaolo Peloso dall’Italia e Sophie Rachlin dall’Austria. Un concorso che ha visto nelle scorse edizioni superlativi geni dell’archetto guadagnarsi la vittoria ed ora sono all’échelle con partecipazioni in importanti rassegne e orchestre di indubbio prestigio. Come Natsuho Murata, l’undicenne giapponese vincitrice dell’edizione 2018, o il Paganini Lettone Daniil Bulayev vincitore dell’edizione 2017 e che ora suona con ensembles come la Kremerata Baltica ed è stato recentemente vincitore, tra i tanti premi, del Leonid Kogan International Competition for Young Violinists di Bruxelles.

Il consiglio è quello di seguire Il Piccolo Violino Magico, per cui quest’anno ci sarà la diretta streaming sul canale youtube del concorso, per grandi esibizioni musicali accompagnate dall’Accademia d’Archi Arrigoni diretta dalla sensibilità e maestria di Giancarlo Guarino. Tutte le informazioni sui calendari, le esibizioni e i brani in programma sono sul sito

www.ilpiccoloviolinomagico.it