Il suo romanzo gay è un successo. Scrittore cinese condannato a 10 anni

Anche se l'omosessualità non è più un crimine in Cina dal 1998, resta comunque scarsamente considerata dal regime. Uno scrittore, noto come Tianyi, è stato condannato il 31 ottobre scorso a dieci anni di carcere per aver scritto e pubblicato un romanzo contenente scene omosessuali tra due uomini, secondo quanto riferito dal quotidiano cinese Global Times il 18 novembre. Con decine di migliaia di copie, Gonzhan - il romanzo in questione - che sono state vendute, il successo del libro ha attirato l'attenzione della polizia nella provincia di Wuhu nella Cina orientale.

Secondo le autorità, il libro contiene non solo storie di atti omosessuali ma anche "atti sessuali perversi come lo stupro e l'abuso" tra un insegnante e il suo allievo. Oltre al solfureo Gongzhan, Tianyi ha anche venduto altri 7.000 libri, anche di carattere "pornografico", generando un fatturato di 150.000 yuan, circa 18.000 euro. Ma pubblicare opere omoerotiche e prelevare più di 6.300 euro di profitto, è punibile con il carcere.