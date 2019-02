Hitler, che tesoretto... La casa natale vale 1,5 milioni di euro

Tra chi vuole vederla rasa al suolo e chi un simbolo del (non ancor del tutto perduto) ideale nazi-fascista, per Gerlinde Pommer la ex dimora natale del Fuhrer risalente agli ultimi anni del 17esimo secolo costituisce un tesoretto da 1,5 milioni. Dopo una travagliata battaglia burocratica, infatti, la Pommer non ha ceduto allo Stato austriaco che, fino a poco tempo fa, le aveva sottratto l’abitazione per soli 310 mila euro. Una cifra troppo bassa, quasi come se si dimenticasse la terribile fama dello sterminatore nazista. Che poi, oltre al valore storico, la struttura è tutt’oggi un’attrazione da 4 stelle per Tripadvisor: una antica locanda e birreria in pietra su tre piani per circa 800 metri quadrati totali. Parcheggio incluso. E infatti, dopo aver respinto la prima richiesta, la Giustizia della Repubblica alpina ha accolto, solo da qualche giorno, la seconda. Per la palazzina di Braunau che, nel 1912, il suo avo Josef valutò 58mila corone, Frau Pommer incasserà 1,5 milioni e mezzo di euro.