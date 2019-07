Bmta, in ArcheoTreno fino a Paestum per la XXII edizione della Borsa. Si parte

Per la prima volta a Paestum con l’ArcheoTreno della Fondazione Fs per seguire i lavori della XXII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si svolgerà presso il Centro espositivo Savoy Hotel, la Basilica, il Museo Nazionale, e il Parco archeologico da giovedì 14 a domenica 17 novembre 2019. Lo annuncia la società Leader, ideatrice ed organizzatrice della Bmta, il più grande salone espositivo al mondo dedicato al patrimonio archeologico: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati all’archeologia e al turismo e occasione d’incontro per addetti ai lavori, operatori turistici e culturali, appassionati, mondo scolastico e universitario.

Obiettivo dell’iniziativa è promuovere i siti e le destinazioni di richiamo archeologico, favorire la commercializzazione, contribuire alla destagionalizzazione e incrementare le opportunità economiche. Nonché, lo sviluppo della cooperazione tra i popoli che l’evento persegue con la presenza annuale di Paesi non solo del Mediterraneo e attraverso il confronto e lo scambio di esperienze con la partecipazione di trecento relatori, 120 operatori dell’offerta e lo svolgimento di 60 tra conferenze e incontri.

Dodici eventi unici al mondo tutti in una Borsa La Bmta riserva grandi le opportunità di business tra la domanda e l’offerta del turismo culturale: gli operatori potranno incontrare buyer selezionati dall’Enit provenienti da otto Paesi Europei (Austria, Belgio, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Spagna, Svizzera) e, per la prima volta, un tour operator australiano specialista di viaggi culturali in Europa per College e High School.

Inoltre, nell’intento di favorire l’incontro anche con la domanda nazionale, la Borsa ha invitato i tour operator impegnati nella promozione delle destinazioni turistico-archeologiche italiane a partecipare al Workshop nell’ambito della nuova sezione ArcheoIncoming.

Agli incontri con i protagonisti poi il grande pubblico interverrà con i più noti divulgatori culturali, archeologi, soprintendenti, direttori di musei, docenti universitari, giornalisti. Non meno significativo è l’International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”, il Premio alla scoperta archeologica dell’anno intitolato all’archeologo di Palmira che ha pagato con la vita la difesa del patrimonio. Le cinque scoperte archeologiche del 2018 candidate alla vittoria della quinta edizione del premio sono:

- Bulgaria: nel Mar Nero il più antico relitto intatto del mondo

- Egitto: a Saqqara a sud del Cairo un antico laboratorio di mummificazione

- Giordania: nel Deserto Nero il pane più antico del mondo

- Italia: l’iscrizione e le dimore di pregio scoperte a Pompei

- Svizzera: la più antica mano in metallo trovata in Europa

Inoltre, premi “Antonella Fiammenghi” e “Paestum Archeologia”, assegnati rispettivamente a laureati con tesi sul turismo archeologico e a personalità impegnate a favore dell’archeologia e del dialogo interculturale.



Alla Bmta con ArcheoTreno

Oltre alla rinnovata partnership con Trenitalia, vettore ufficiale, che riserverà ai visitatori il 30% di sconto,nei giorni della Borsa sarà disponibile per la prima volta il servizio ArcheoTreno, a cura della Fondazione Fs Italiane, che permetterà di raggiungere Paestum da Napoli e Salerno a bordo di un treno storico composto dalle “Centoporte” carrozze degli anni ’30 e dalle “Corbellini” carrozze degli anni ’50, trainate da una locomotiva elettrica degli anni ’60 in livrea d’origine.