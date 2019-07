"Leonardo. Genio senza pace". Il libro

Di Chiara Giacobelli

Laterza ha pubblicato di recente una delle più complete e interessanti biografie di Leonardo da Vinci mai scritte, il cui autore è lo storico Antonio Forcellino, tra i maggiori studiosi europei di arte rinascimentale. “Leonardo. Genio senza pace” è un’opera realizzata con estrema cura, incentrata sulla vita e sulla produzione del da Vinci attraverso un affascinante racconto che ripercorre le orme del genio dall’infanzia sino alla morte. Cronologicamente, sono spiegate con un’ampia documentazione tutte le sue imprese: i dipinti prima di tutto, ma anche quell’immensa attività trasversale che Leonardo portò sempre avanti, attratto com’era dagli studi di matematica, scienza, medicina, ingegneria e umanistica, concretizzatisi principalmente nel Codice Atlantico, oggi alla Biblioteca Ambrosiana di Milano.

Considerata la mole di informazioni – alcune non proprio attendibili – che girano su da Vinci, Forcellino, con competenza ed esperienza, ha scritto un libro chiaro e completo, dove l’aspetto prettamente artistico lascia spazio anche alla personalità dell’uomo: le paure, i traumi, le attitudini, le stravaganze, l’opinione generale che la società aveva di lui all’epoca, l’omosessualità e soprattutto la continua esigenza di andare oltre i propri limiti, anticipando molte delle invenzioni che sarebbero arrivate nei secoli successivi.

Leonardo fu pioniere di teorie rivoluzionarie e marchingegni innovativi, fu pittore, scultore, architetto, ingegnere, musico, scrittore, letterato e intrattenitore nel senso più vasto del termine. Alcuni dei suoi dipinti introducono nella storia dell’arte punti di svolta che sconvolsero e lasciarono ammirati i suoi contemporanei; tuttavia, se da una parte egli veniva lodato e stimato da duchi e re, cardinali e benefattori, dall’altro si costruì la fama di un “genio senza pace” che difficilmente portava a compimento le proprie commissioni, etichetta che di certo non gli rese la vita facile. Così, Forcellino lo segue nel suo peregrinare inquieto da Vinci a Firenze, da Milano a Venezia, da Roma sino alla vecchiaia nella dolce campagna francese, amato e adulato dal re di Francia Francesco I.

Insieme ai suoi spostamenti, l’autore ci permette di scoprire il dietro le quinte di capolavori come la Vergine delle rocce, il Cenacolo, il San Giovanni Battista, il Ritratto di Cecilia Gallerani e ovviamente la Gioconda, un quadro che – nonostante i molti studi effettuati non solo da Forcellino stesso, ma da un considerevole numero di storici dell’arte – sembra destinato a restare avvolto in un’aura di mistero. Il punto forte di questo libro è la capacità narrativa dell’autore, che, diversamente da simili biografie già scritte in passato da altri, non rende mai noioso né ridondante il testo. Durante la lettura si viene coinvolti fino in fondo nelle peripezie di Leonardo, tra follie e dubbi, catturati dal suo ineguagliabile talento, reso ancora più intrigante da un carattere decisamente fuori dalle righe. Si respira la stessa aria che deve aver respirato lui secoli fa, si comprende appieno il contesto storico e sociale in cui si trovò a lavorare, si incontrano i suoi nemici e amici, si sorride davanti alla sua inconcludenza, spesso dovuta a un eccesso di entusiasmo.

In definitiva do con piacere a questo saggio il massimo punteggio che potrei assegnare a un libro e lo consiglio senza remore per meglio conoscere Leonardo da Vinci nell’anno delle sue celebrazioni, poiché lo considero uno dei migliori libri scritti sul grande genio toscano attualmente in commercio.

