Intesa Sanpaolo al 31° Salone del Libro di Torino: tutti gli appuntamenti

Intesa Sanpaolo si conferma come partner al Salone Internazionale del Libro di Torino

Intesa Sanpaolo sarà presente anche quest'anno al Salone Internazionale del Libro di Torino. La Banca conferma per l’undicesimo anno la sua partnership con il Salone, attraverso il suo Progetto Cultura. In questi anni Intesa Sanpaolo ha scelto di presentare al Salone le sue principali iniziative, dalle celebrazioni per il Centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, al Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo, fino a EXPO Milano 2015, di cui la Banca è stata Official Global Partner. Quest’anno la Banca promuoverà, con il Salone Internazionale del Libro e la Fondazione per la Cultura Torino, un ciclo di cinque incontri al Lingotto con autorevoli ospiti che testimoniano il ruolo fondamentale dell’arte e della cultura come patrimonio imprescindibile dell’eccellenza italiana e due incontri al grattacielo Intesa Sanpaolo di corso Inghilterra nel programma del Salone Off.

Intesa Sanpaolo al Salone del Libro di Torino: tutti gli appuntamenti

Gli appuntamenti al Lingotto.

Giovedì 10 maggio, ore 18,30, Sala Blu

Restituzioni 2018. Presentazione della mostra “La fragilità della bellezza. Tiziano, Van Dick, Twombly e altri 200 capolavori restaurati” – Reggia di Venaria fino al 16 settembre 2018. Carlo Ossola dialoga con Carlo Bertelli e Giorgio Bonsanti, curatori della mostra che espone oltre 200 opere restaurate con Restituzioni, il programma della Banca per la salvaguardia di opere d’arte del patrimonio artistico nazionale.

Venerdì 11 maggio, ore 12, Sala Rossa

Io Agrippina, Lectio magistralis di Andrea Carandini. In occasione della pubblicazione del suo libro a cura di Editori Laterza, introduce Alessandro Laterza.

Sabato 12 maggio, ore 15,30, Sala Gialla

Maestri del cinema, Bernardo Bertolucci si racconta a Luca Guadagnino, interviene Elena Stancanelli. Nel 1968 Bernardo Bertolucci presenta Partner a Venezia e a Cannes. Nel 2003, torna sul '68 con The Dreamers. Un giovane maestro del cinema internazionale come Luca Guadagnino a confronto con un grande maestro del cinema internazionale come Bernardo Bertolucci sulla settima arte: cos'ha rappresentato per la nostra educazione (sentimentale, estetica, politica) e cosa sarà in futuro. L'incontro precede la proiezione serale (sabato 12) di Partner e The Dreamers nel Museo Nazionale del Cinema, e la proiezione al cinema Massimo (domenica 13) di Bertolucci on Bertolucci di Luca Guadagnino e Walter Fasano.

Sabato 12 maggio, ore 15,30, Sala Rossa

Dal mito alla favola bella, da Canaletto a Boldini, Lectio magistralis di Vittorio Sgarbi in occasione della presentazione del quinto volume de Il tesoro d'Italia. A cura di Nave di Teseo e Salone del libro. Una nuova tappa del percorso con cui Vittorio Sgarbi compone una storia e una geografia dell'arte in Italia.

Domenica 13 maggio, ore 18,30, Sala Gialla

Uno straniero in Italia, Lectio magistralis di Philippe Daverio, autore di Ho finalmente capito l'Italia, a cura di Rizzoli illustrati e Salone del libro. Per quale motivo gli italiani sono così diversi dai cittadini d’oltralpe? Un tentativo di spiegare il nostro Paese attraverso l'arte e la storia.

Gli appuntamenti al grattacielo Intesa Sanpaolo (corso Inghilterra 3) - ingresso libero, prenotazione obbligatoria sul sito www.grattacielointesasanpaolo. com .

Il primo, giovedì 10 maggio, ore 21 , in collaborazione con Giulio Einaudi Editore, in occasione della pubblicazione di I bambini di Moshe. Gli orfani della shoah e la nascita di Israele con Sergio Luzzatto in dialogo con Corrado Augias, racconta l'avventura di un numero sorprendente di bambini ebrei, scampati alla Shoà e rifugiati nell'Italia della Liberazione prima di rinascere da cittadini nel nuovo Stato di Israele.