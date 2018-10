Intesa Sanpaolo Casa apre le porte di Palazzo Fenaroli, che è in vendita

Intesa Sanpaolo Casa apre le porte dello storico Palazzo Fenaroli, che è in vendita

Apertura inedita al pubblico quella di Palazzo Fenaroli ieri sera. Lo storico palazzo edificato alla fine del XVIII secolo affrescato da Giuseppe Manfredini e gioiello del Fai, infatti, in questo periodo è accessibile alle visite poiché in vendita con mandato affidato a Intesa Sanpaolo Casa, la società di intermediazione immobiliare del gruppo Intesa Sanpaolo. In particolare ieri sera Intesa Sanpaolo Casa ne ha aperto le porte per un incontro culturale con esperti di storia dell’arte locale. Il Palazzo, prezioso esempio dell’architettura residenziale bresciana appartenuto ai conti Fenaroli-Avogadro e sottoposto al vincolo delle Belle Arti, ha ospitato fra le sue statue e fontane nello splendido giardino di 800 mq e nei saloni di rappresentanza, una mostra con auto d’epoca, elementi di design ed opere di artisti locali.