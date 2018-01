Intesa Sanpaolo, "Freud o l'interpretazione dei sogni" in filiale di via Verdi

Intesa Sanpaolo, da oggi la filosofia dello sharing include anche il teatro con "Freud o l'interpretazione dei sogni"

Intesa Sanpaolo porta il teatro nella storica sede in via Verdi, a Milano. Oggi è stato presentato nella filiale presso il Palazzo delle Colonne, infatti, lo spettacolo teatrale "Freud o l'interpretazione dei sogni" che sarà in scena fino all'11 marzo al Piccolo Teatro di Milano. Dopo le sfilate di moda, la musica di X Factor, le imprese femminili e le startup più innovative, la filosofia dello sharing si allarga quindi al teatro, che oggi è stato protagonista all’interno della filiale di Intesa Sanpaolo per l'incontro con gli autori della pièce sulla celebre opera di Freud. Per questo appuntamento inedito e aperto al pubblico si sono confrontati il direttore del Piccolo Teatro di Milano Sergio Escobar, l’autore Stefano Massini, il regista Federico Tiezzi, ospitati da Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo.

Le iniziative culturali di Intesa Sanpaolo: il concetto di Sharing Dreams

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato pioniere di attività innovative e poco abituali nel contesto di una banca tradizionale: tra queste, il tema del sogno è stato per esempio affrontato in una recente campagna pubblicitaria sviluppando il concetto SharingDreams, ossia la capacità di creare una relazione di condivisione tra il cliente che ha un sogno e la possibilità di realizzarlo grazie all’accompagnamento da parte di Intesa Sanpaolo verso la sua realizzazione.

Proprio Stefano Barrese ha parlato di "un dialogo tra banca e società, dove le persone sono ciò che dà vita a una banca. Le persone vivono di sogni, quindi una banca 'di tutti' deve dare concretezza a questi sogni facendosene carico e dandogli spazio".

VIDEO - STEFANO BARRESE, RESPONSABILE DIVISIONE BANCA DEI TERRITORI INTESA SANPAOLO: LA FILOSOFIA DELLO SHARING A TEATRO

Il rapporto tra Intesa Sanpaolo e la cultura nel senso più ampio è una relazione che crea interazione e condivisione. Come gli allestimenti delle filiali del gruppo Intesa Sanpaolo, divenuti con il nuovo layout un luogo di condivisione ripensato nella dimensione di un incontro aperto e libero, dove l’architettura e l’arredo riflettono la nuova filosofia dell’inclusione, la nuova attitudine di flessibilità e ottimizzazione di spazi fluidi.

Intesa Sanpaolo, da sempre impegnata nei progetti di diffusione della cultura e della musica

Nella filiale di via Verdi, antica e iconica sede della Cariplo, negli ultimi due anni sono state allestite una sfilata di moda per dieci stilisti emergenti e una puntata di X Factor aperta al pubblico; in piazza Cordusio è stato svelato il celebre dipinto “il Bacio” di Hayez. In tutta Italia si sono svolti circa 1.000 eventi tra cui concerti musicali, il torneo PESIntesa Sanpaolo e-Football Cup, oltre al ciclo di incontri con le imprese femminili Women Value Company e con le startup nel nuovo format di selezione B Heroes presentato poche settimane fa. Intesa Sanpaolo è da sempre impegnata in progetti di diffusione della cultura e della grande musica anche a un pubblico giovane per avvicinarlo al teatro in particolare, attraverso esperienze speciali: per esempio, nell’ambito dell’iniziativa La Scala Under30, la Banca e il Teatro alla Scala hanno coinvolto 30 giovani nella magica cornice della Prima del 7 dicembre.​