Intesa Sanpaolo: le premiazioni dell'Hearthstone Cup a Milan Games Week 2018

Si è svolta questo pomeriggio alle 18 a Fiera Milano Rho presso lo stand Intesa Sanpaolo, nello spazio della Personal Gamer Arena, la finalissima dell’Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, il torneo dal vivo dal sapore fantasy che ha permesso ai partecipanti di sfidarsi con il videogioco di carte collezionabili Hearthstone in alcune delle filiali bancarie più innovative in tutta Italia. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, per il secondo anno consecutivo partner istituzionale di Milan Games Week 2018, ha assegnato il montepremi di 6.000 euro ai sedici finalisti che si sono contesi il titolo italiano di miglior giocatore. Il vincitore è Andrea Scaccia, nome di gioco “Scacc”, 25 anni, di Frosinone.

Intesa Sanpaolo: si sono svolte oggi le premiazioni dell'Hearthstone Cup a Milan Games Week 2018. Le parole di Andrea Lecce, responsabile direzione Sales & Marketing privati e aziende retail della divisione banca dei Territori di Intesa Sanpaolo

Andrea Lecce, responsabile direzione Sales & Marketing privati e aziende retail della divisione banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha affermato: «Siamo felici di coinvolgere gli appassionati in iniziative di questo genere a conferma che siamo la banca di tutti e in particolare il punto di riferimento per i giovani e le loro passioni. Quello degli Esports è un fenomeno in grande crescita a dimostrazione del fatto che, in nome di una sana competizione, si possono unire mondi solo apparentemente distanti secondo la filosofia della condivisione, che è anche il principio ispiratore dei progetti culturali e commerciali del nostro Gruppo”.

VIDEO - Andrea Lecce Intesa Sanpaolo: all'Hearthstone Cup per essere vicini ai giovani

Così Lecce a Affari Italiani: "Noi come IntesaSanpaolo cerchiamo di realizzare i sogni dei nostri clienti con offerte e prodotti di natura finanziaria, che consentono alle persone, in particolare ai ragazzi di avere un’offerta transazionale che è totalmente gratuita. Avere un prestito che consente di studiare, magari, all’estero o ancora comprare casa. Però oltre questo ci piace costruire una relazione più profonda e quindi questi momenti che sono quelli del gioco, della musica, dell’arte sono per noi fondamentali perché costruiscono una relazione su una base più profonda rispetto a quella della pura offerta finanziaria".