Ivana Spagna, nuovo album. "1954 come Easy Lady: ecco perché è autoprodotto"

Un progetto discografico in cui ha creduto con tutta se stessa, tanto da autoprodurselo. Ivana Spagna è tornata con “1954”, un nuovo album in italiano, fra tradizione e innovazione, in cui c’è un punto fermo: la sua (sempre) potente e bellissima voce. Il pubblico lo ha accolto con entusiasmo facendolo debuttare nella Top 30 dei cd più venduti e al settimo posto con la versione in vinile. Del resto, contiene autentiche perle: dalla radiofonica ed elettropop “Prigioniera del tuo nido” all’intensa “Nonostante tutto”. Da “Essenza e anima”, con sonorità soul, a “Nel tempo”, di struggente modernità. Nove inediti e una cover: la sua appassionata versione di “Se io se lei” di Biagio Antonacci.

Il titolo è una dichiarazione… della propria età. Ivana Spagna è nata infatti il 16 dicembre 1954. «La verità è che mi sono stancata di combatterla», spiega. «C’è stato un periodo in cui scrivevano sui giornali che ero nata nel 1956. Tutto sommato, non mi dispiaceva guadagnare un paio d’anni agli occhi della gente. Del resto, noi donne, quando superiamo gli anta, veniamo viste in maniera diversa rispetto agli uomini, che con l’avanzare dell’età diventano invece più interessanti. Con il tempo, ho capito però che ogni anno in più di vita è un dono dal cielo. Quante persone avrebbero voluto arrivare alla mia età e non ce l’hanno fatta?».

Proprio come fece nel 1986 con “Easy lady”, che divenne poi un successo internazionale, Spagna ha deciso di autoprodurre “1954”: «“Easy lady” non la voleva nessuno e alla fine io e mio fratello Theo decidemmo di stampare le prime copie “in casa”. Oggi pubblicare un album e autoprodurselo è un impegno enorme. Erano diversi anni che volevo farlo e, alla fine, ci sono riuscita. Chi mi conosce sa che sono sempre stata cocciuta… Ma ne è valsa la pena. Innanzitutto, sono felicissima per il risultato in classifica. Chi non è sostenuto da major come me, in campo discografico lotta contro i mulini a vento. Quindi, questo risultato ha del miracoloso. Inoltre, questo album mi ha fatto sentire forte l’affetto del pubblico, un’emozione indescrivibile che mi ha stretto il cuore. È questo il più grande successo di “1954”».





Ivana Spagna è un’icona della musica, ha venduto 11 milioni di dischi. Ogni estate, dal 1995 gira l’Italia con la sua tournée. Piazze gremite da migliaia di persone che per due ore la ascoltano cantare. Si emozionano sulle note di successi intramontabili come “Gente come noi”, “E io penso a te”, “Lupi solitari”, “Il cerchio della vita”, colonna sonora del “Re leone”. Poi si scatenano con le mani al cielo al ritmo di “Easy lady”, “Call me” e degli altri successi dance lanciati negli anni 80 e 90. In scaletta anche “The rhythm of the night”, scritta da suo fratello Theo per Corona.

Del resto, a parte “Il cerchio della vita”, composta da Elton John, tutte le sue canzoni sono nate in casa Spagna. In “1954” però si è affidata anche ad altri autori. «Ho scoperto che mi piace anche fare l’interprete», rivela. «Mi hanno proposto tanti brani e ho scelto quelli che mi hanno colpito nell’anima. Come “Prigioniera del tuo nido” di Luca Chiaravalli, autore, fra gli altri, di Gabbani e Nek. Oppure “Nel tempo”, nata dalla collaborazione con Davide Ippolito, che mi ha trasportato in mondi musicali molto lontani dai miei. Combinazioni diverse che, assieme alle canzoni scritte da me e da mio fratello, hanno fatto nascere “1954”».

Per ogni copia venduta dell’album sarà devoluto un euro ai City Angels, associazione fondata da Mario Furlan per aiutare i senzatetto: «Sono testimonial da diversi anni e spesso partecipo alla “Befana dei clochard”. È emozionante servire ai tavoli dell’Hotel Principe di Savoia, dove i City Angels offrono ogni anno un pasto caldo ai senzatetto. Ci andrò anche il prossimo 6 gennaio».

La tracklist di “1954”

Nessuno è come te Prigioniera nel tuo nido Cartagena (feat. Jay Santos) Nonostante tutto Essenza e anima Se io se lei Mi manchi tu Nel tempo Amici per amore (in duetto con gli Audio 2) Chissà se mai



VIDEO tratti dall’album:

CARTAGENA

NESSUNO è COME TE