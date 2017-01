John Hurt è morto. Addio all' Elephant Man del cinema

E' morto a Londra all'eta' di 77 anni l'attore britannico di cinema e teatro John Hurt

che nel 1980 ottenne la nomination all'Oscar come attore protagonista di "The Elephant Man" di David Lynch. Malato da quasi due anni di tumore al pancreas, aveva continuato a recitare anche con un ruolo nel film su Jacqueline Kennedy. Tra le decine di film di successo in cui era comparso ci sono "Alien" del 1979, "Indiana Jones", "V per vendetta" e "Harry Potter e la pietra filosofale" in cui era Garrick Olivander, il venditore di bacchette magiche. Artista versatile, aveva ricevuto una nomination agli Academy Awards anche come attore non protagonista in "Fuga di mezzanotte" del 1978. Fra i tantissimi premi, Golden Globe e quattro Bafta.

Nel 2015 era stato insignito del titolo di baronetto per i suoi lavori teatrali. Sui social e' arrivata un'ondata di messaggi commossi di colleghi e registi che hanno reso omaggio al grande attore di Chesterfield. "Dio accolga John Hurt, attore leggendario e persona buona", lo ha salutato Sharon Stone. "Act until your John Hurt", recita fino a quando il tuo John fa male, e' stato il gioco con la parola Hurt (Far male, ferire) di Dominic Monaghan. "Era un caro amico", ha scritto Kiefer Sutherland. Mel Brooks ha parlato di giorno "terribilmente triste" per la perdita di "un talento davvero magnifico". "Nessuno avrebbe potuto interpretare Elephant Man in modo piu' memorabile", ha osservato Brooks che ne fu il produttore, "ha portato quel film nell'immortalita' cinematografica". "Lo shopping di bacchette magiche non sara' lo stesso senza di te", ha twittato Bonnie Wright che aveva recitato con lui in "Harry Potter". Molti personaggi che ha interpretato, a partire dal John Merrick di "Elephant Man", restano immortali nella storia del cinema ma in oltre 30 film lui moriva nel finale. Un record, al punto che Hurt ha raccontato che i figli non gli chiedevano piu' se moriva in un film ma come sarebbe morto. Dopo la malattia, l'attore aveva detto di augurarsi di non trovare una vita post morte: "Spero che avro' il coraggio di dire: 'Vroom', eccoci, diventiamo molecole diverse!".