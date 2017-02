Kabbalah Centre: la prima volta in Italia. Parla la direttrice Karen Berg

Il Kabbalah Centre, l’organizzazione spirituale ed educativa no profit che promuove nel mondo la saggezza della Kabbalah, si affida a PRCO Italy per la promozione di un evento cruciale: la prima conferenza in assoluto in Italia da parte di Karen Berg.



La fondatrice e direttrice spirituale del Kabbalah Centre sarà infatti a Roma il 19 marzo, per una data-evento sui temi della Pace e della Spiritualità Globale come chiave di armonia e unione.



La Kabbalah è un'antica saggezza che svela i segreti del cosmo e della vita, studiando come raggiungere l'appagamento nella propria esistenza. La grande intuizione del Kabbalah Center è di rendere comprensibili e applicabili alla vita quotidiana gli insegnamenti della Kabbalah.



Il Kabbalah Centre - che salì alla ribalta delle cronache quando Madonna iniziò a frequentarne le lezioni presto seguita da diverse celebrities - non fa alcuna distinzione di credo e si rivolge anche a chi non professa alcuna religione.



KABBALAH CENTER



Il Kabbalah Centre è l'organizzazione spirituale ed educativa no profit che ha il compito di far conoscere al mondo la saggezza della Kabbalah, rendendola comprensibile e applicabile alla vita quotidiana. Sebbene nella Kabbalah ci siano molti studi di tipo scolastico, il Centro concepisce la saggezza della Kabbalah non come una disciplina, ma come un modo per insegnare una vita migliore.



Oggi il Kabbalah Centre ha sedi in più di 40 città in tutto il mondo, oltre ad essere ampiamente diffuso sul web. Gli strumenti pratici e gli insegnamenti spirituali della Kabbalah sono accessibili a tutti, con lo scopo di aiutare un cambiamento e una trasformazione personali.