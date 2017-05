Kalos, arte e scienza: a Lecce il I convegno scientifico nazionale

A Lecce il I CONVEGNO SCIENTIFICO NAZIONALE "KALOS. ARTE E SCIENZA", prossimi 19 e 20 maggio 2017, presso LA CITTA' DI LECCE HOSPITAL a Lecce.



IDEATRICE DEL PROGETTO GIOVANNA POLITI (SCRITTRICE SALENTINA)



Si tratta di un progetto all'interno del quale verranno coinvolti illustri relatori come il Prof. Carlo Ventura, la Dott.ssa Beatrice Sansavini, il Prof. Antonio Lucio Giannone, la Prof.ssa Anna Colaci, la Dott.ssa Rossana Becarelli, il Prof. Carlo Alberto Augieri, il Prof. Marcello Aprile, il Dott. Ennio Brunetta, il Dott. Antonio Montinaro, il Prof. Wojtek Pankiewicz, il Dott. Leo Melossi, la Prof.ssa Maria Altomare Agostinacchio, il Dott. Gianni Bredice, il Dott. Ilio Torre, la Dott.ssa Virginia Erroi, la Dott.ssa Alessandra Peluso, la Dott.ssa Silvia Grasso, il Dott. Franco Massari. Un nutritissimo gruppo che darà avvio a importanti progetti destinati a bambini, giovani, adulti, con l’intento di educare e formare attraverso l’arte, la bellezza e la ricerca scientifica. Consci di una grande responsabilità, ma consapevoli della necessità impellente di un rinnovamento culturale ad ampio raggio; istillando valori e princìpi sani, si potrà essere attori e protagonisti di nuovi Umanesimo e Rinascimento.



Medici, filosofi, giuristi e artisti insieme per comprovare la necessità di una cooperazione tra ARTE E SCIENZA.



Il 19 e 20 maggio, l'Arte entrerà in clinica Città Di Lecce Hospital con le opere dell'artista Ugo Nespolo grazie al gallerista e promotore dell'Arte, Tiziano Giurin. Modera il convegno del 19 e 20 maggio: Antonio Chieffallo, responsabile Centro Ricerche Inail e giornalista del Quotidiano del Sud. Inoltre, grazie alla "Fondazione Città del Libro", nella persona del suo Presidente Cosimo Durante e del suo vice Tonio P. Cantoro, il 19 maggio sarà donato un cospicuo numero di volumi per dare inizio alla biblioteca all'interno della clinica Città Di Lecce Hospital, luogo dove i pazienti potranno consultare testi ed in seguito, alle dimissioni, ricevere la ricetta letteraria, pittorica e musicale in cartella clinica).



Il 18 maggio come da programma si terrà la conferenza stampa presso GALLERIA ART&CO di Tiziano Giurin, in via 47 Reggimento Fanteria, n. 22, ore 18.30, a LECCE.