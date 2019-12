Ken Follett, arriva il prequel del bestseller "I pilastri della terra"

"The Evening and the Morning" (La sera e la mattina), il nuovo romanzo dello scrittore inglese Ken Follett, prequel del bestseller internazionale "I pilastri della Terra" (1989), ambientato nell'Inghilterra dell'anno 1000, sarà pubblicato in prima assoluta in Gran Bretagna il 15 settembre 2020. Lo ha annunciato l'editore Pan Macmillan, che pubblica i libri di Follett nel Regno Unito, come riferisce l'edizione online della rivista "The Bookseller". Il romanzo oltre che nell'edizione cartonata sarà disponibile anche in formato e-book e audio. La notizia dell'arrivo di "The Evening and the Morning" era stata diffusa lo scorso ottobre in occasione della Fiera internazionale del libro di Francoforte, dove sono state concluse le trattative per la traduzione quasi in contemporanea in 21 Paesi. Ora è stata resa nota la data di pubblicazione. "Comprendere la storia è capire il nostro tempo", ha commentato Ken Follett, autore abituato ai bestseller con oltre 150 milioni di libri venduti (in Italia è pubblicato da Mondadori). Il nuovo romanzo precede dal punto di vista temporale il bestseller mondiale "I pilastri della Terra", ambientato nel Medioevo delle cattedrali gotiche, che ha venduto oltre 27 milioni di copie. La storia di "The Evening and the Morning" si svolge intorno all'anno 1000, quando l'Inghilterra era sotto il costante attacco da parte dei Vichinghi e presto sarebbe stata conquistata dai Normanni.

Follett ha scelto anno 1000 come data simbolo della "fine dell'età delle tenebre e l'inizio del Medioevo vero e proprio, quindi un arco temporale che si colloca, di fatto, tra uno spartiacque, tra una sera e una mattina", ha osservato il romanziere. Follett ha precisato di aver preso spunto per il titolo anche da una frase biblica contenuta nel libro della Genesi laddove si legge: "E la sera e la mattina erano il primo giorno". Nel prossimo romanzo si racconterà anche di come i Normanni influenzarono gli Anglo-Sassoni nell'XI secolo, diventando più civilizzati, aiutandoli, ad esempio, a costruire barche e a realizzare selle per i cavalli. Jeremy Trevathan, editore di Pan Macmillan, ha dichiarato: "La nostra casa editrice ha avuto il piacere di lavorare con Ken Follett negli ultimi 30 anni e il primo titolo che abbiamo pubblicato è stato il fenomeno internazionale dei 'Pilastri della Terra'. La longevità e il successo della nostra collaborazione sono fonte di grande orgoglio per Pan Macmillan. Il fatto che oggi, in questo anniversario, annunciamo la pubblicazione del prequel dei 'Pilastri' è straordinariamente eccitante a tutti i livelli. Non vediamo l'ora di pubblicare il prossimo anno il nuovo romanzo di Ken".