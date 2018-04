L'ACIDO

"e come una zolletta zuccherina

che è sciolta dentro l'acqua d'un bicchiere

io ti faccio sparire per intera

nell'acido che non si deve bere".

dice così la bimba alla maestra

ma installeranno i mitra nelle scuole

per riportare un po' di galateo

in un andazzo che può far paura:

che siano germi d'una dittatura?

(Inedito Guido Oldani)