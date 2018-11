L'archeologia mondiale in mostra a Paestum alla XXIesima edizione della Bmta

I vent’anni dei siti Unesco di Paestum e Troia, le Grotte di Chauvet e Lascaux, il sito cambogiano di Angkor, il lancio dell'Associazione Internazionale Amici di Palmira, in occasione del gemellaggio Paestum-Palmira. Sono tanti i temi al centro della XXI edizione della Borsa mediterranea del Turismo archeologico che apre i battenti a Paestum giovedì per chiuderli domenica 18. La Borsa conferma la sua vocazione internazionale con le collaborazioni di Unesco e Unwto e i 120 espositori attesi di cui 25 Paesi esteri. La celebrazione del ventesimo anniversario dell'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'Unesco dell'area archeologica di Paestum e di Troia vedrà la presenza, tra gli altri, di Rüstem Aslan, responsabile dell'area archeologica che si trova in Turchia. Protagonisti, inoltre, saranno le Grotte di Chauvet e Lascaux a rappresentare il grande successo della preistoria in Francia con la Conservatrice Marie Bardisa e il sito di Angkor con Azedine Beschaouch, segretario scientifico dell'ICC-Angkor, il Comitato Internazionale di Coordinamento per la Salvaguardia e lo Sviluppo dell'area dell'antica capitale cambogiana.

Nell'ambito del dialogo interculturale, sarà presentata ufficialmente l'Associazione Internazionale Amici di Palmira. Paestum salderà così il suo legame con la città siriana attraverso un gemellaggio e l'International Archaeological Discovery Award Khaled al-Asaad, alla 4a edizione, premierà la scoperta archeologica dell'anno alla presenza di Omar, archeologo e figlio di Khaled al-Asaad, ucciso barbaramente dall’Isis. Inoltre Paolo Matthiae, che portò alla luce l’antica città di Ebla, e una delegazione siriana, tra cui Talal al-Barazi governatore di Homs e Mohamad Saleh, ultimo direttore per il Turismo di Palmira, suggelleranno il legame con la “Sposa del Deserto” che tornerà fruibile dal 2019, come da poco annunciato. I visitatori potranno apprezzare anche le tradizionali sezioni ArcheoVirtual, Mostra e Workshop internazionali dedicati alle tecnologie multimediali, ArcheoExperience, con laboratori e rievocazioni; ArcheoIncontri con conferenze stampa e presentazioni di progetti culturali e di sviluppo territoriale; ArcheoLavoro orientamento post diploma e post laurea con la presentazione dell'offerta formativa, a cura delle Università presenti nel Salone, e delle figure professionali; ArcheoStartUp in cui si presentano nuove imprese culturali e progetti innovativi nel turismo culturale e nella valorizzazione dei beni archeologici. La Bmta, l’unica rassegna al mondo sul turismo archeologico, si conferma, dunque, tra i più importanti eventi a livello internazionale sulla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale archeologico. Ovvero sulla filiera culturale mondiale ed italiana. Promossa e sostenuta dalla Regione Campania, Città di Capaccio Paestum e il locale Parco Archeologico, ideata e organizzata dalla Leader srl con la direzione di Ugo Picarelli, la rassegna si svolgerà presso il Centro Espositivo del Savoy Hotel, a soli 2 km dall’area dei templi (nella foto quello di Cerere), dal Museo e dalla Basilica, dove avranno luogo le altre sezioni (ArcheoExperience, ArcheoLavoro, l’ArcheoVirtual, le visite guidate), confermandosi come un evento originale nel suo genere: luogo di approfondimento e divulgazione di temi dedicati al turismo culturale e al patrimonio; occasione di incontro per gli addetti ai lavori, gli operatori turistici e culturali, i viaggiatori, gli appassionati; un format di successo testimoniato dalle prestigiose collaborazioni di organismi internazionali quali Unesco e Unwto oltre che da 12.000 visitatori, 100 espositori di cui 20 Paesi esteri, circa 60 tra conferenze e incontri, 300 relatori, 120 operatori dell’offerta.



