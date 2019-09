L’eredità di Bauman. Dal postmoderno al pensiero liquido. Il libro

Il libro offre un’analisi del pensiero di Zygmunt Bauman, dalla fase della postmodernità alla teorizzazione della società liquida, senza dimenticare la complessità del suo pensiero, dove l’idea di liquidità resta fondamentale, ma non univoca. Bauman è comparabile solo a Max Weber per l’originalità e l’impatto sociale del suo lavoro: l’uno apre il discorso sulla modernità agli inizi del Novecento, con la fondamentale analisi delle religioni e del loro impatto socio-economico, mentre l’altro chiude il secolo, col tentativo di salvaguardare quanto di sostenibile resti ancora del “tempo nuovo”, benché in una condizione liquefatta. La liquidità è un incidente di percorso, un ostacolo sulla via del progresso o anche un passaggio obbligato per resettare l’ordine sociale e ripartire daccapo, volta a recuperare valori umani dimenticati, primo fra tutti la solidarietà sociale.

CARLO BORDONI, sociologo e giornalista, scrive per il “Corriere della Sera” e la “Lettura”. Ha insegnato nelle Università di Firenze, Napoli, Pisa e all’Accademia di Belle Arti di Carrara, di cui è stato direttore dal 1990 al 2003. Tra le sue pubblicazioni più recenti: L’intimità pubblica (La Nave di Teseo, 2019), Nuove tappe del pensiero sociologico (Odoya, 2018), Il paradosso di Icaro (il Saggiatore, 2018), Il declino dell’Occidente revisited (Mimesis, 2018), Fine del mondo liquido (il Saggiatore, 2017), Stato di paura (Castelvecchi 2016). Con Zygmunt Bauman ha scritto Stato di crisi (Einaudi, 2015).





L’EREDITÀ DI BAUMAN. DAL POSTMODERNO AL PENSIERO LIQUIDO

Di Carlo Bordoni

Pagine 144, prezzo 15,00 euro

Armando Editore