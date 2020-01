L’illustratrice di libri per bambini Nicoletta Costa entra nel mondo Ludattica

“Con Ludattica sto realizzando uno dei miei sogni più belli, ovvero quello di poter creare dei giochi per bambini e per i miei giovanissimi lettori. Unire il gioco alla lettura è meraviglioso e sono entusiasta di poterlo fare con Lisciani Libri e con Ludattica”. Nicoletta Costa, nota per i suoi ricchi mondi che permettono al bambino di viaggiare con la sua fantasia, e con oltre 400 libri prodotti nell’arco della sua ricchissima carriera trentennale, potrà finalmente cimentarsi nel mondo dei giocattoli educativi, con la realizzazione di veri e propri pezzi unici che uniscono la sua arte con gli standard di altissima qualità di Ludattica. Giochi fatti con carta e cartone, che rispettano l’ambiente e danno libero spazio alla fantasia del bambino e che contengono al suo interno il tratto unico di Nicoletta Costa e il suo modo semplice e chiaro di narrare. I mondi che i bambini potranno esplorare attraverso questi nuovi prodotti saranno quello dei gatti, lettere e numeri di Nicoletta Costa, inequivocabili e caratteristici della sua arte. La linea che Ludattica e Lisciani Libri lancerà sul mercato è ricchissima. Il primo debutto già dallo scorso Natale, con quattro strenne natalizie a tema Gatti, molto cari all’autrice. I titoli sono Notte di Natale in via della Sogliola n.3,Il pesce magico, La città dei gatti eLa ricetta rubacuorie sono già disponibili presso le migliori librerie italiane. A seguire, dalla fine di gennaio e fino a settembre 2020, l’importante gruppo editoriale di Teramo posizionerà sugli scaffali ben oltre 40 referenze di nuovi prodotti denominati I Giochi di Nic e I Libri-Gioco di Nic, dove gatti, lettere e numeri prenderanno vita e forma in nuovissimi giochi e libri per i bambini dai 2 anni in su. La curiosità è moltissima e il feedback dei retailer è straordinaria. La ricca ed articolata proposta prevede, ad esempio, un puzzle raccontastorie dal titolo Zampetta con gli stivali; due kit creativi che conterranno all’interno delle piccole guide con i segreti e i consigli di Nicoletta Costa, uno per imparare a disegnare e colorare, l’altro per divertirsi a creare degli originali collage; una linea di esclusivi puzzle in borsetta collezionabili e da portare sempre con sé (tra i temi Il condominio dei gatti, Ti racconto una storia); due divertentissimi giochi di carte con cui il bambino può giocare a creare le parole e ad esprimersi attraverso il riconoscimento delle emozioni. «Dentro ogni prodotto Ludattica vivono la nostra passione e la nostra storia – afferma Alessandra Lisciani, ideatrice del brand Ludattica – una storia che ha come fonte di ispirazione lo straordinario mondo dei bambini e la loro naturale ed innata necessità di giocare per crescere. Una storia fatta di ricerca continua, dove il momento ludico diventa lo strumento privilegiato dell’apprendimento e della crescita individuale. Il gioco è, inoltre, un’occasione di unione familiare, un’opportunità unica di condivisione reciproca. “Gioca con me, mamma!”, questa è la frase che Sofia, mia figlia, mi rivolge tutti i giorni… mi accorgo che soddisfare questa sua esigenza spontanea la rende felice e appagata, più disponibile e serena. Per questo occorre avere nuove idee, essere creativi, rinnovarsi sempre e soprattutto parlare il linguaggio dei bambini. In questa ricerca e studio continuo trova senso la collaborazione con una grande autrice come Nicoletta Costa, che ha per noi un significato particolarmente importante. Essa si inserisce all’interno di un percorso di evoluzione e coerenza rispetto ai valori e alla mission dell’azienda. Parlare al mondo dei bambini, delle insegnanti, dei genitori, stimolare il pensiero e le abilità creative attraverso la poetica di Nicoletta: questo è quanto ci prefiggiamo di realizzare! Lo faremo con un’esclusiva linea di prodotti autoriali e con un ricco programma di eventi distribuiti su tutto il territorio nazionale, che vedranno la partecipazione dell’autrice. Per non parlare poi dello speciale progetto legato al mondo del web: La stanza di Nicoletta, riproduzione immaginaria del fantastico luogo in cui le visioni e le illustrazioni di Nicoletta prendono forma. Sarà uno spazio interamente dedicato ai suoi prodotti e alle sue creazioni per conoscere dal vivo la sua arte, con video tutorial per imparare a disegnare i suoi amatissimi gatti, contenuti scaricabili e molte altre sorprese».