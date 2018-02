The voice, la cantante col velo strega la Francia. Ma i tweet complottisti...

Si chiama Mennel Ibtissem ed è la cantante col velo che ha emozionato i giudici dell'edizione francese di "The Voice" cantando "Hallelujah" di Leonard Cohen.

Dopo che la cantante ha affascinato l'intera Francia, però, molti hanno cercato notizie su di lei sui social e così sono emersi i suoi tweet complottisti. L'affascinante cantante 22enne di confessione musulmana, padre turco-siriano e madre maghrebina, dopo l'attentato a Nizza del 14 luglio 2016 aveva scritto su Twitter: "È diventata una routine un attentato a settimana. E come al solito, il 'terrorista' porta con sé i documenti d'identità. In effetti, quando si prepara un colpo sporco, la prima cosa da non dimenticare sono i documenti!".

Inoltre, sono stati trovati messaggi di sostegno a Tariq Ramadan, il controverso intellettuale musulmano accusato di abusi su due donne, e al comico francese Dieudonné condannato per apologia di terrorismo.

Lei si è difesa: "Le cose che ho scritto, estrapolate dal loro contesto, fanno sì che mi vengano attribuiti pensieri e intenzioni assolutamente non miei".