FEDORA – Premio Generali: vince la coproduzione ‘The Second Violinist’. Le parole di Philippe Donnet, Group Ceo di Assicurazioni Generali



Il FEDORA - Premio Generali per l’Opera è stato assegnato oggi alle compagnie Wide Open Opera e Landmark Productions di Dublino per l’opera The Second Violinist di Donnacha Dennehy and Enda Walsh. La cerimonia si è svolta a Salisburgo (Austria) nel corso del Salzburg Whitsun Festival. Il Gruppo Generali, attivamente impegnato nella promozione della conoscenza della musica e nel sostegno di talenti artistici, supporta per il secondo anno consecutivo FEDORA – The European Circle of Philantropists of Opera and Ballet per valorizzare i talenti e la loro creatività attraverso un riconoscimento dedicato alle nuove produzioni d’opera. Philippe Donnet, Group Ceo di Assicurazioni Generali, ha affermato: “Generali è attivamente impegnata nella promozione della cultura e del patrimonio musicale e nel supporto della creatività, del talento e dell’innovazione. Siamo orgogliosi di sostenere questa partnership con FEDORA, favorendo una nuova generazione di artisti di talento per contribuire allo sviluppo dell’opera in Europa, alimentare nuove produzioni e condividere questo patrimonio con la comunità”.

La coproduzione ‘The Second Violinist’ vince il FEDORA – Premio Generali. L'obiettivo del premio

Il riconoscimento premia team internazionali di coproduzione di talento, formati da partner che collaborano alla creazione di nuove opere, realizzate da artisti con diverse esperienze musicali. Fedora valorizza la messa in scena di opere teatrali composte o riscoperte in tempi recenti o che non sono ancora state rappresentate. L’obiettivo è quello di preservare e garantire la trasmissione del patrimonio musicale, nonché di promuovere il continuo sviluppo creativo di giovani talenti e di questa forma d’arte. ‘The Second Violinist’, una coproduzione irlandese con Inghilterra e Stati Uniti, verrà messa in scena il 27 luglio prossimo al Black Box Theatre di Galway (Irlanda) nell’ambito del Galway International Arts Festival. L’opera narra la storia del secondo violinista di un ensamble. FEDORA opera in stretta collaborazione con l’organizzazione Opera Europa - the Professional Association of Opera Houses and Festivals in Europe (Associazione Professionale dei Teatri d’Opera e Festival operistici in Europa), rete professionale leader che rappresenta oltre 170 compagnie liriche ed opera festival in 43 Paesi europei. Per maggiori informazioni su FEDORA clicca qui: www.fedora-circle.com. Generali è un Gruppo assicurativo indipendente, italiano e con una forte presenza internazionale. Nato nel 1831, è tra i maggiori player globali ed è presente in oltre 60 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 70 miliardi nel 2016. Con quasi 74 mila dipendenti nel mondo e 55 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership nei Paesi dell’Europa Occidentale ed una presenza sempre più̀ significativa nei mercati dell’Europa Centro-orientale ed in quelli asiatici. Nel 2017 il Corporate Knights ranking ha incluso il Gruppo Generali tra le compagnie più̀ sostenibili al mondo