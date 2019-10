La “Divina Commedia” a teatro con il NoGravity Theatre in tour. La recensione

Corpi che volteggiano in aria senza gravità e danno forma a figure, immagini, scene tratte dalla Divina Commedia. In Italia non si è mai visto niente del genere, nulla di minimamente paragonabile agli straordinari spettacoli della NoGravity Dance Company. La compagnia prende spunto dai Momix per quanto riguarda gli effetti di luci e ombre, colori, illusioni ottiche, mentre si avvicina ai Sonics per i numeri in apparenza acrobatici che mette in scena, ma di fatto si allontana da entrambi per creare qualcosa di completamente nuovo, in cui la sensazione principale è appunto l’assenza di gravità.

A coreografarla è Emiliano Pellisari, che qualche anno fa ha deciso di iniziare a lavorare sul testo di Dante e, tour dopo tour, ha rappresentato i momenti salienti dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. Nell’ultimo show che ha fatto tappa nelle Marche in collaborazione con Amat, riscuotendo un grande successo prima al Teatro la Fenice di Senigallia e poi al Ventidio Basso di Ascoli Piceno, Pellisari ha concentrato i numeri più celebri e innovativi della compagnia, grazie anche alla collaborazione coreografica di Mariana Porceddu, sua partner nella vita. Sei danzatori hanno reso tangibili le sofferenze delle anime nel peccato, il cammino di Dante verso gli Inferi e poi il ritorno alla luce, l’amore tragico di Paolo e Francesca, infine la poesia visiva del Paradiso, simbolo di bellezza e armonia.

Il trucco ovviamente c’è: essendo un po’ astuti si riesce a intuirlo, ma non è certo su di esso che lo spettatore deve concentrarsi durante lo spettacolo, sebbene la domanda “come sia possibile” si ripete nella mente. Nessun essere umano vola o volteggia con simile grazia nell’aria, eppure i ballerini del NoGravity Dance Theatre lo fanno, lasciando il pubblico a bocca aperta davanti alle incredibili figure in movimento che riescono a disegnare attraverso i loro corpi, uniti e complici in questa sfida alle forze gravitazionali. Li accompagnano musiche evocative in grado di accentuare ancor di più il carattere mistico dell’esperienza teatrale. Non a caso l’opera scelta è un capolavoro senza tempo come la Divina Commedia, dove dalla dannazione e dalla sofferenza si passa alla speranza e all’espiazione fino al Paradiso, qui legato ad un’altra bellezza, quella dell’arte contemporanea.

Emiliano Pellisari firma la creazione delle coreografie, di scene e costumi, il disegno luci e la composizione e musiche ethotech e world. Si percepisce il fascino che hanno avuto su di lui la tradizione del grande Barocco italiano e quella del Rinascimento, nonché le invenzioni meccaniche del diciassettesimo secolo. Verrebbe da pensare, nell’anno vinciano, che Leonardo rimarrebbe senza parole se oggi potesse assistere al NoGravity Dance Theatre. D’altra parte, anche Pellisari, come Leonardo, deve il suo bagaglio esperienziale a lavori all’apparenza umili come il carpentiere, l’elettricista e l’idraulico, attività senza le quali non avrebbe acquisito le nozioni necessarie per dar vita a un teatro del genere, fatto sì di danza, armonia e intuizione artistica, ma basato anche sulla tecnica che rende possibile l’illusione del volo.

Dopo la tappa nelle Marche, il tour si sposta ora all’estero, toccando mete importanti come la Cina, la Francia e la Georgia, per poi rientrare in patria a dicembre, con una serie di serate dal 27 fino al 6 gennaio al Teatro Biondo di Palermo.

Per maggiori informazioni: www.nogravitytheatre.com.