La Fondazione Sorgente Group di Valter Mainetti compie dieci anni

Mettere a disposizione le proprie collezioni uniche in mostre e prestiti internazionali è la missione della Fondazione Sorgente Group che ha sede a Roma. L’Istituzione per l’Arte e la Cultura creata da Valter e Paola Mainetti dieci anni fa, è al centro di un articolo del mensile Economy in questi giorni in edicola. Tante le iniziative di questi anni, una delle più recenti è il prestito del ritratto di Marcello del 25-20 a.C. per l’apprezzata mostra “Ovidio. Amori, miti e altre storie” alle Scuderie del Quirinale di Roma, fino al 20 gennaio. Una copia in gesso di Marcello è in esposizione permanente al Museo dell’Ara Pacis, insieme alle riproduzioni degli altri ritratti della famiglia imperiale. Tra un anno circa, a fine 2019, due sculture di tigri in marmo saranno esposte a Basilea per una mostra sui Gladiatori. Come mette in evidenza Economy, dal 19 gennaio al 9 giugno sarà un pezzo della collezione pittorica ad andare in prestito: la Diana Cacciatrice del Guercino entrerà a far arte della mostra “Gli animali nell’arte, da Caravaggio al Settecento” nel Palazzo Martinengo di Brescia, insieme a un’altra opera attribuita al fratello Paolo Antonio Barbieri, un dipinto di famiglia del pittore in posa con cane Lagotto. Proprio il Guercino, insieme a Guido Reni, è uno dei protagonisti della collezione pittorica della Fondazione Sorgente Group, alla quale si aggiungono vedute romane settecentesche di Giovanni Paolo Panini e Andrea Locatelli.

Fra gli eventi organizzati in forma diretta rientrano le mostre dello Spazio Espositivo Tritone in via Del Tritone 132 a Roma, al piano terra del palazzo liberty sede di Sorgente Group. Lo Spazio è stato al centro di esposizioni come “Un angolo di Art Nouveau a Roma”, “Magistri Astronomiae dal XVI al XIX secolo” con documenti originali del Fondo Clavius tra i quali la corrispondenza tra Padre Cristoforo Clavio SJ e Galileo Galilei, infine la più recente “Athena Nike: la vittoria della dea. Marmi greci del V e del IV secolo a.C.”. La statua dell’Athena Nike del 430 a.C. viene ricostruita da filmati e suoni tridimensionali sincronizzati in base allo studio del Prof. Eugenio La Rocca, su un’idea della Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group Paola Mainetti. La ricostruzione virtuale è stata realizzata da Paco Lanciano con la sua equipe di Mizar ed è ancora visitabile.

Il secondo spazio gestito dalla Fondazione è la sua sede nello storico edificio sull’Aventino costruito da Giovanni Curioni nel 1931, che ospita gran parte della collezione d’arte. Quella per l’Aventino è una vera e propria passione per i coniugi Mainetti, che hanno contribuito al restauro e alla valorizzazione del colle - e del Giardino degli Aranci in particolare - ripristinando il progetto di De Vico del 1932. Il Giardino degli Aranci è stato adottato nel 2015 dalla Fondazione in collaborazione con l’amministrazione capitolina.

Oltre all’impegno per la Fondazione Sorgente Group, Valter e Paola Mainetti continuano ad occuparsi della Collezione d’Arte Mainetti, nata negli anni Trenta con la doppia anima dell’archeologia (statuaria, elementi di arredo antico, capitelli e fusti di colonna in marmo) e della pittura, con il Seicento rappresentato da Guido Reni e Guercino, il Settecento con opere di vedutismo romano di Paolo Anesi, Hendrik Van Lint e Locatelli. Insieme a quella della Fondazione Sorgente Group questa rappresenta una delle maggiori raccolte a livello privato dei dipinti del Guercino.