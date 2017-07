Un libro sulla storia della pubblicità Pirelli: la Pubblicità con la P maiuscola



Una raccolta di 800 immagini per ripercorrere la storia della pubblicità Pirelli dagli anni Settanta agli anni Duemila e l’evoluzione delle sue strategie, tecniche e linguaggi. Nasce così “La Pubblicità con la P Maiuscola”, il nuovo libro edito da Corraini Edizioni e curato dalla Fondazione Pirelli. Il volume è il seguito di “Una Musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto”, il cui racconto interessava il primo secolo di vita dell’azienda (1872-1972). Il libro - disponibile in italiano e in inglese – è stato presentato nel corso di un evento al Teatro Franco Parenti alla presenza di Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Ceo di Pirelli e Presidente di Fondazione Pirelli, Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda, Paola Dubini, Docente dell’Università Bocconi di Milano, Vicky Gitto, Chief Creative Officer di Young & Rubicam, Aldo Grasso, Docente dell’Università Cattolica di Milano e critico televisivo, e Antonio Calabrò, Consigliere Delegato e Direttore della Fondazione Pirelli. Per l’occasione, una selezione di materiali pubblicati nel volume sarà esposta nel foyer del Teatro Franco Parenti nei giorni successivi all’evento.

VIDEO - MARCO TRONCHETTI PROVERA: LA PUBBLICITA' PIRELLI METTE ASSIEME IMPRESA E CULTURA

La Pubblicità con la P maiuscola: in volume la storia della pubblicità Pirelli. Dall’era analogica a quella digitale

Il volume fotografa in 448 pagine l’evoluzione della pubblicità dall’era analogica a quella digitale e il ruolo di protagonista di Pirelli grazie a spot ancora oggi impressi nella memoria. Lo spot tv Pneumatici con la P maiuscola” (1978), che ha ispirato il titolo del libro, in cui vengono riprese da 85 metri di altezza 140 auto che compongono la famosa P lunga, è una straordinaria impresa dell’era pre-digitale. Oppure ancora lo spot “Pirellibility” (1981), uno dei primi esperimenti di pubblicità realizzata interamente in digitale. La storia degli anni Settanta e Ottanta, in particolare, viene ripercorsa attraverso i lavori realizzati dall’agenzia Centro del gruppo Pirelli, esempio di “house agency” italiana, che “traghetta” la comunicazione Pirelli dalla tradizione del graphic design - con grandi nomi a livello nazionale e internazionale quali Pino Tovaglia, Salvatore Gregorietti, Derek Forsyth, Gerhard Forster e François Robert - alle strategie marketing oriented. Gli anni Novanta sono quelli delle grandi agenzie internazionali che realizzano campagne globali con testimonial del cinema e dello sport: da Sharon Stone, a Carl Lewis a Ronaldo. L’immagine di Carl Lewis in tacchi a spillo, fotografato da Annie Leibovitz - più volte autrice anche del Calendario Pirelli - e lo slogan “Power is Nothing without Control” del 1994 rimangono una pietra miliare nella storia della pubblicità.

VIDEO - IL PRESIDENTE ASSOLOMBARDA CARLO BONOMI: LA PUBBLICITA' PIRELLI E IL COSTUME

La Pubblicità con la P maiuscola: in volume la storia della pubblicità Pirelli. Le analisi

A guidare il lettore nella storia della pubblicità Pirelli, affermatasi nel tempo come una delle aziende più innovative a livello di comunicazione, saranno testi introduttivi di approfondimento di Antonio Calabrò, che inserisce la storia della comunicazione Pirelli nel contesto politico-economico internazionale, e quello di Paola Dubini, docente dell’Università Bocconi di Milano, sull’evoluzione della pubblicità in Italia e nel mondo. Seguono i saggi di Carlo Vinti (Università degli Studi di Camerino) e di Michele Galluzzo (Università IUAV di Venezia) che approfondiscono l’evoluzione delle tecniche e dei linguaggi pubblicitari del gruppo. Una riflessione sulla “Corporate image” è affidata, invece, a Giancarlo Rocco di Torrepadula, Direttore Relazioni Esterne Pirelli negli anni Novanta. Ricca di spunti anche la sezione centrale del libro, dedicata alle campagne pubblicitarie, suddivise in comunicazione istituzionale, comunicazione sociale e campagne di prodotto, con un particolare focus sugli pneumatici. Al libro, che sarà disponibile anche in versione e-book, sono associati un sito web (advbook.fondazionepirelli.org), e una web-app accessibile tramite QR code che permetteranno di fruire delle tante pubblicità audiovisive (dai Caroselli dei primi anni Settanta agli effetti speciali degli spot con Carl Lewis e Ronaldo degli anni Novanta, fino allo spot “Wild”, con la partecipazione di nomi “hollywoodiani”), oltre a materiali pubblicitari aggiuntivi (esecutivi di stampa e stampati), alla descrizione degli interventi di restauro e a molti altri contenuti speciali che verranno implementati parallelamente al lavoro della Fondazione Pirelli.

La Pubblicità con la P maiuscola: in volume la storia della pubblicità Pirelli. La Fondazione Pirelli

Istituita nel 2009 la Fondazione si occupa - tra le altre attività - della conservazione e della valorizzazione dell’Archivio Storico Pirelli: oltre 3,5 km di documentazione sulla storia di Pirelli dalla sua fondazione, nel 1872, a oggi. Uno straordinario patrimonio culturale e artistico in cui riveste un ruolo centrale la sezione dedicata alla comunicazione, che testimonia la feconda collaborazione di Pirelli con intellettuali, artisti, fotografi e l’attitudine dell’azienda ad anticipare le evoluzioni dei linguaggi e degli strumenti della comunicazione: dal design alla fotografia, dai primi esperimenti di computer graphics alle recenti sfide digitali. L’Archivio Storico comprende inoltre gli archivi privati della famiglia Pirelli, una Biblioteca tecnico-scientifica di oltre 16.000 volumi e diversi house-organ e magazine tra cui la raccolta completa di “Pirelli. Rivista di informazione e tecnica”. A conferma del valore che l’Archivio Pirelli riveste per la comunità, la Soprintendenza Archivistica ne ha proclamato l’interesse storico fin dal 1972, ponendolo sotto la propria tutela.