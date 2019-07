Le bugiarde, il thriller psicologico dell’estate

Di Chiara Giacobelli

Quando l’editore di Paula Hawkins, la celebre autrice de “La ragazza del treno”, si è ritrovato tra le mani questo manoscritto, non ha avuto dubbi: sarebbe stato un successo. Così, ha versato a Rebecca Reid una cifra consistente per scommettere in quello che di lì a poco sarebbe diventato il nuovo bestseller del momento. “Le bugiarde” ha infatti scalato le classifiche internazionali in un battibaleno e adesso arriva in Italia edito da Piemme, in accattivanti colori dark e rosso acceso.

Il thriller psicologico dell’estate 2019 è una storia che vede come protagoniste indiscusse le donne e, forse anche per questo, ha incontrato subito l’empatia di milioni di lettrici. Georgia, Lila e Nancy non sono affatto tre stereotipi letterari “per bene”, al contrario le loro personalità intricate e talvolta perfide si avvicinano pericolosamente alla realtà; o, per meglio dire, all’aspetto più cupo, inquietante e spaventoso della realtà nascosto dietro l’angolo. L’amicizia non è allora soltanto un fatto di sentimenti e di affetto, ma diventa qui un legame indissolubile che accomuna le tre donne nella vita come anche nella morte, strette attorno a un segreto che segnerà per sempre il corso della loro esistenza.

Rebecca Reid scrive un romanzo piacevole, pieno di colpi di scena e suspense, giocando con i punti di vista e con i tempi: i capitoli sono infatti strutturati in modo da spostarci di volta in volta dalla mente diabolica di Georgia a quella di Lila e poi a quella di Nancy, entrando e uscendo dai loro mondi, scoprendone i pensieri celati sotto il velo delle apparenze. Nel frattempo, la linea temporale balza dal presente al passato, seguendo fedelmente la traccia già impostata da Paula Hawkins ne “La ragazza del treno”: gli eventi si ricostruiscono a poco a poco grazie a un narratore onnisciente che dà filo da torcere al lettore, impegnato a dover sciogliere i nodi del pettine e smanioso di scoprire la verità.

Nessuno vorrebbe avere tre amiche come “Le bugiarde”, eppure tutti siamo in fondo incuriositi da storie e personaggi del genere, che si muovono tra la fantasia e la realtà lasciandoci sempre il dubbio di cosa un giorno potrebbe accadere a noi, o di quanto siano genuine le persone che ci circondano. Da un incipit potente incentrato sul funerale di una delle tre amiche, definito dai presenti “una tragedia inaspettata” (anche se forse proprio inaspettata non lo era per tutti), si sviluppa un thriller avvincente che non smette mai di catturare l’attenzione e l’emotività del lettore, fino all’epilogo non banale.

Per gli amanti del genere, o anche solo per chi abbia voglia di un buon libro sotto l’ombrellone, “Le bugiarde” è quindi il titolo giusto da mettere in valigia, appena uscito in tutte le librerie edito da Piemme.

Per maggiori informazioni: www.edizpiemme.it