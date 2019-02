Libri e candele, nuova tendenza: farsi trasportare dal profumo della lettura..

Si chiama "candela da libro" la nuova tendenza che accende e profuma l'atmosfera dei lettori. Ogni lettore, si sa, ha le proprie abitudini: c'è chi legge in assoluto silenzio, chi ascolta una musica conciliante e chi preferisce l'orario notturo piuttosto che diurno. Ma pare che anche l'olfatto sia fondamentale per l'assoluta concentrazione durante la lettura. Secondo un recente articolo del New York Times, odorare una candela al profumo di rose e piante rampicanti sembra essere modo migliore per vivere la romantica trama di Orgoglio e Pregiudizio. Mentre per Il Grande Gatsby è più opportuna l'atmosfera dai sentori di ginepro e fiori selvatici, i quali dovrebbero riportare il lettore ai tempi del jazz e del gin durante gli anni '20. Ma esistono anche candele più universali, che si adattano ad ogni tipologia di libro. Per esempio, Old Books e Lost in the Stacks immergono il lettore in quel classico odore da 'vecchia' libreria. Una nuova abitudine che, oltretutto, è facilmente raggiungibile da chiunque. Lo stesso Amazon, infatti, consente di acquistare svariate tipologie a qualsiasi gusto e prezzo. Chissà se, un giorno, saranno proprio queste 'candele da libro' le nuove muse ispitatrici della letteratura.